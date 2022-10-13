россияне укрепляют линии обороны: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты стягивают силы и активно строят траншеи

Ситуация на фронте за сутки не претерпела радикальных изменений. Российские оккупанты продолжают атаковать на Донеччине — идут бои в районе Бахмута, Авдеевки, Красногоровки.

Как отмечает Институт изучения войны в отчете, россияне заявили про оборонительные операции в районе Сватово, Кременной, а также про бои на северо-западе и западе Херсонской области. Враг может усиливать линию обороны в западной части Запорожской области.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Вокруг Сватово ситуация напряженная — российские источники заявляют о продолжении украинского контрнаступление, якобы украинские военные вышли к окраинам Вильшаны (Харьковская область), а также укрепляют позиции в Двуречной. Украинский Геншаб о продвижении не сообщал, отметив обстрелы на этом направлении. На линии Сватово-Кременная враг пытается контратаковать и укрепляет оборону. Копаются траншеи, минируются территории. Враг может контратаковать к западу от Кременной, чтобы задержать продвижение войск, считают аналитики, и выиграть время, чтобы оборонные позиции были укреплены, а российские части пополнили запасы .Эксперты считают, что росвойска в этом районе могут быть существенно ослаблены.

Карта боев в Украине

Наземные атаки в Донецкой области продолжаются как под Бахмутом, так и на северо-восток и юг от города, в районе Авдеевки, на Запад от Донецкой области и близ границ с Запорожской. Враг постоянно бросает в атаку силы по одним и тем же направлениям, пытаясь продавить линию украинской обороны.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг атакует украинские позиции на южном направлении — штурм проводили в направлении Костромки и Сухого Ставка. Усиливаются обстрелы, в том числе и с помощью дронов, ведется постоянная разведка украинских позиций. Россияне в свою очередь также заявляют про контратаки Украины в сторону Костромки с Давыдового Брода. Что касается более раннего сообщения про освобождение пяти населенных пунктов — они находятся в пределах 25 км от админграницы с Днепропетровской областью. Украинские военные продолжают атаковать силы ПВО, места скопления техники и солдат врага.

Оккупанты усиливают линию фронта в Запорожской области — об готовности к наступлению заявляют пропагандистские СМИ рф. По Запорожье могли перекинуть части 58-й общевойсковой армии. После взрыва на Крымском мосту линию поставок вдоль Азовского моря все чаще используют для перевозки военных грузов. Напомним, ФСБ россии заявила, что виновные во взрыве обнаружены — неудивительно, что приплели это Украине.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине воздушные тревоги станут более длительными — все из-за медлительности и непредсказуемости иранских дронов. Союзники хотят помочь нашей стране бороться с угрозами с воздуха и передадут системы ПВО. Среди тех, кто поможет Украине держать свое небо чистым — Франция, передадут не только ПВО, но и артиллерию.