Ракетные удары по Украине во время G20: политолог объяснил, почему бесится путин

Владимир Фесенко рассказал "Телеграфу", что "месть" от рф произошла сегодня по трем причинам

Новым массированным ракетным ударом по Украине во время проведения саммита "Большой двадцатки" (G20) и разговоров о необходимости переговоров Киева и москвы россия пытается давить на Запад и украинскую сторону, а также мстит за потерю оккупантами Херсона. Но ракетные ресурсы россии понемногу иссякают, и она уже не способна часто мощно обстреливать территорию Украины, а ждет отдельных дат и поводов.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказал политолог Владимир Фесенко.

"Безусловно, ракетные удары это ответ, но ответ одновременно и за Херсон, и за жесткую принципиальную речь Зеленского, и это способ давить на участников саммита G20. Это традиционная российская тактика силового давления на переговорную площадку. Так бывало и раньше, когда велись переговоры в Минском мирном процессе, перед встречами в Нормандском формате.Тогда россия применяла удары или обострения. Сейчас это очень похожая тактика, и таким образом россия напоминает Западу (в первую очередь) и нам, что в случае, если не будет "мирных переговоров", мы будем разрушать энергетическую систему Украины, будем продолжать ракетные обстрелы", — отмечает эксперт.

По оценкам политолога, сейчас риски для Украины очень велики, "и мы находимся уже у критического предела функционирования энергетической системы, и надо это принимать во внимание".

"Но одновременно нужно понимать, что сейчас у россиян ракетные возможности такие, что они могут такие массированные удары по разным объектам в Украине, как сегодня, делать максимум один-два раза в месяц. Максимум. Делать такие удары даже каждую неделю они не могут, поэтому они ждали и не нанесли удар сразу после сдачи Херсона, хотя по логике вроде бы и нужно было. Думаю, они ждали как раз саммита, и сделали это во время встречи в Индонезии, и безусловно, что это ответ на принципиальную речь Зеленского на G20", — резюмирует Владимир Фесенко.

Напомним, как сообщалось, на фоне многонедельных слухов и информационных вбросов о необходимости проведения переговоров Украины и россии касаемо мира, на саммите в Индонезии президент Владимир Зеленский отверг шантаж кремля и объявил перед участниками саммита 10 пунктов, по которым Украина может заключить мирное соглашение с рф.

Он также высказался против переговоров с россией в Минском формате. По его словам, россия нарушит "Минск-3" сразу после подписания, и это лишь даст ей возможность нарастить силы, чтобы продолжить террор против Украины.

"Телеграф" также сообщал, что в россии уже отреагировали на слова Зеленского о переговорах — по их мнению, Украина якобы не желает их вести. Отметим, что в преддверии саммита в Индонезии в Турции встретились представители США и россии. Тема переговоров осталась нераскрытой.