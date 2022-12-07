Приготовить еду и не взорвать дом. Как правильно пользоваться газовым баллоном

В ноябре стало больше пожаров в жилищах киевлян из-за неосторожного обращения с газовыми баллонами

Туристические горелки на газовых баллонах выглядят как отличное решение проблемы с приготовлением еды при отключениях света, но остаются очень опасными.

По данным полиции Киева, всего за месяц в столице произошло 12 взрывов таких газовых баллонов. Причиной было игнорирование правил эксплуатации. Трагедии можно избежать, если следовать инструкциям изготовителя и рекомендациям по технике безопасности. Рассказываем об этом подробнее:

Обычно горелка состоит из конфорки, регулятора мощности огня и газового баллона. Если канистра протекает или неправильно установлена, пожар может вспыхнуть за секунду. Пламя будет достигать нескольких метров, потому что внутри есть горючее.

Основные моменты

Например, правительство Великобритании даже разработало брошюру с рекомендациями для тех, кто пользуется туристическим снаряжением.

1. На упаковке горелки может быть указано, что ее нельзя использовать в закрытых помещениях. Наверное, производитель указал данное условие неслучайно. Внимательно читайте инструкцию к портативной плите, чтобы знать функционал вашей модели.

2. Проверьте плиту и газовый баллон на предмет утечки.

Удобный способ убедиться в этом – смешать моющее средство с водой и вылить ее на точки соединения газового баллончика и плиты. Если есть утечка – постепенно будут надуваться новые пузыри. Если в баллончике, регуляторе или плите есть утечка, не используйте их.

3. Правильно установите плиту.

Устанавливайте плиту или горелку на ровной горизонтальной поверхности. Убедитесь что расстояние до легковоспламеняющегося предмета (занавесок, полотенец, салфеток, дерева, какого-то топлива) не менее нескольких метров.

4. Нагрейте баллон перед использованием.

Перед тем, как присоединить плиту к баллону и включить ее, положите на некоторое время баллон в теплое одеяло.

5. Проветривайте комнату

Во время работы плиты выделяется угарный газ, поэтому на время использования откройте окна. В то же время не стоит ставить горелку на сквозняк, иначе эффективность работы снизится.

6. Отсоединяйте баллон, если горелка не используется.

Здесь недостаточно просто повернуть ручку и потушить огонь, как в обычной плите. Пока газовый картридж ввинчивается в вашу плиту, или пока газовый шланг и регулятор подсоединены к клапану газового баллончика, газ может выйти из канистры.

Лучший способ избежать утечек и поддерживать вентиль на газовом баллончике в хорошем состоянии – отсоединить канистру от плиты и убедиться, что вентиль закрыт.

7. Храните газовые баллоны в затененном месте, где на них не попадают прямые солнечные лучи.

8. Держите горелку в чистоте. Если за ними хорошо ухаживать, одна кемпинговая печь может прослужить десятилетия.

Поток газа к плите может быть нарушен, если пригоревшая пища или жир забивают горелку. Это может привести к проблемам с распределением тепла и безопасностью. Старые кусочки пищи, листья или другой мусор могут быстро привести к пожару, если плиту не очистить перед приготовлением.

Если вы предпочитаете убирать сразу после приготовления, убедитесь, что плита полностью остыла, прежде чем прикасаться к ней.

Будьте особенно осторожны во время приготовления пищи – не оставляйте кастрюли без присмотра. Ну и на крайний случай рассмотрите покупку огнетушителя, на случай, если пламя перевернется с газовой горелки на что-нибудь другое.

Меняйте газовые баллоны только когда они полностью опустеют. Когда в баллоне остается мало газа, то она нагревает посуду очень слабо или пламя вообще не воспламеняется. Не упустите этот момент и вовремя поменяйте газовый баллон на новый, чтобы избежать опасной ситуации. В противном случае возникнет опасная ситуация, когда баллон может просто взорваться.

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