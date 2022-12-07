Приготувати їжу і не підірвати будинок. Як правильно користуватися газовим балоном

У листопаді побільшало пожеж в оселях киян через необережне поводження з газовими балонами

Туристичні пальники на газових балонах виглядають як чудове розв'язання проблеми із приготуванням їжі при відключеннях світла, але є дуже небезпечними.

За даними поліції Києва, лише за місяць у столиці сталося 12 вибухів таких газових балонів. Причиною було ігнорування правил їхньої експлуатації. Трагедії можна уникнути, якщо дотримуватися інструкцій виробника та рекомендацій з техніки безпеки. Розповідаємо про це детальніше:

Зазвичай пальник складається з конфорки, регулятора потужності вогню і газового балона. Якщо каністра протікає або її неправильно встановлено, пожежа може спалахнути за секунду. Полум’я сягатиме декількох метрів, бо всередині є пальне.

Основні моменти

Наприклад, уряд Великої Британії навіть розробив брошуру із рекомендаціями для тих, хто користується туристичним спорядженням.

1.На пакуванні пальника може бути вказано, що його не можна використовувати в закритих приміщеннях. Напевно, виробник вказав таке застереження не випадково. Уважно читайте інструкцію до портативної плити, щоб знати функціонал вашої моделі.

2.Перевірте плиту та газовий балон на предмет протікання.

Зручний спосіб переконатися в цьому – це змішати мийний засіб з водою і вилити її на точки з’єднання газового балончика та плити. Якщо є витоки — поступово будуть надуватися нові бульбашки. Якщо у балончику, регуляторі чи плиті є витік, не використовуйте їх.

3.Правильно встановіть плиту.

Встановлюйте плиту або пальник на рівній горизонтальній поверхні. Переконайтеся що відстань до легкозаймистого предмета (фіранок, рушників, серветок, дерева, якогось палива) не менше кількох метрів.

4.Нагрійте балон перед використанням.

Перед тим, як приєднати плиту до балона й увімкнути її, покладіть на деякий час балон у теплу ковдру.

5. Провітрюйте кімнату

Під час роботи плити виділяється чадний газ, тому на час користування відчиніть вікна. Водночас не варто ставити пальник на протяг, інакше ефективність роботи знизиться.

6. Від’єднуйте балон, коли пальник не використовується.

Тут недостатньо просто повернути ручку й загасити вогонь, як у звичайній плиті. Поки газовий картридж угвинчується у вашу плиту, або поки газовий шланг і регулятор приєднані до клапана газового балончика, газ може вийти з каністри.

Найкращий спосіб уникнути витоків і підтримувати вентиль на газовому балончику в хорошому стані — від'єднати каністру від плити та переконатися, що вентиль закритий.

7. Зберігайте газові балони у затіненому місці, де на них не потрапляють прямі сонячні промені.

8. Тримайте пальник у чистоті. Якщо за ними добре доглядати, одна кемпінгова піч може прослужити вам десятиліття.

Потік газу до плити може бути порушений, якщо пригоріла їжа або жир забивають пальник. Далі це може призвести до проблем із розподілом тепла та безпекою. Старі шматочки їжі, листя чи інше сміття можуть швидко призвести до пожежі, якщо плиту не очистити перед приготуванням.

Якщо ви віддаєте перевагу прибирати відразу після приготування, переконайтеся, що плита повністю охолола, перш ніж торкатися до неї.

Будьте особливо обережні під час приготування їжі – не залишайте каструлі без нагляду. Ну і на крайній випадок розгляньте купівлю вогнегасника, на випадок, якщо полум’я перекинеться з газового пальника на щось інше.

Міняйте газові балони тільки, коли вони повністю спорожніють. Коли в балоні залишається мало газу, то він нагріває посуд дуже слабо або полум'я взагалі не запалюється. Не пропустіть цей момент і вчасно поміняйте газовий балон на новий, щоб уникнути небезпечної ситуації. В іншому разі виникне небезпечна ситуація, коли балон може просто підірватись.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити обігрівач своїми руками із цегли на випадок відключення тепла та світла.