"Можно сказать, что я уже "киборг": секретарь СНБО Данилов перенес операцию

Чиновник впервые рассказал, как отпрашивался у Зеленского, и это мало кто заметил

В ближайшие десятилетия в мире будет происходить существенное развитие технологий и биотехнологий, поэтому нашему государству нужно быть к этому готовым, чтобы не отставать от развитых стран, от вызовов времени и тенденций.

Об этом во вторник, 4 апреля, в рамках дискуссии "Украина перед лицом внешних вызовов" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Также чиновник в контексте развития современных технологий впервые рассказал, что перенес операцию на глазах, и как это происходило быстро, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"Могу сказать, что я сам в определенной степени уже "киборг", — я поменял себе глаза. Потому что еще до начала войны я не совсем хорошо чувствовал себя со своими глазами. А после вторжения рф надо было много читать и т.д. Если кто-то помнит, я тогда постоянно был вынужден носить очки. Но после февраля-марта 2022 года, в апреле, я уже вообще не мог ничего видеть. Мне вообще очень быстро за полтора часа поменяли один глаз, а через четыре дня я заменил другой глаз. Я даже не лежал в больнице, мне все это сделали за пять-шесть часов. Так, в пятницу после обеда отпросился у президента, а в субботу уже после обеда вернулся к работе. Такие сейчас технологии. А дальше, думаю, будем менять все кроме головы и сердца (имеется в виду не физическое, а ваше внутреннее сердце)", — рассказал Данилов.

Отметим, секретарь СНБО не сообщил детали того, как именно происходила операция, и что значит "поменять глаз".

Кроме того, во время выступления Данилов проментировал аналитический отчет Совета нацбезопасности по прогнозам развития человечества до 2050 года.

"Нужно иметь в виду для понимания, какое будет будущее и что нам нужно планировать, а также какая должна быть наша устойчивость: в ближайшее время будем находиться в ситуации непонятного состояния, какие деньги будут работать в мире. Мы с вами еще с советских времен привыкли к бумажным деньгам (откуда и выражение — "Твердая валюта".) Сейчас, когда в мире постепенно переходят в цифровые валюты, объем их обращения становится все больше и больше. Цифровые деньги — будущее всего мира. Поэтому нужно иметь в виду, кто этим будет управлять и как это будет происходить. Сейчас уже проходят определенные такие тестирования всех этих процессов для того, чтобы понимать. Потому что цивилизованный мир не может упустить такой важный элемент влияния на многие мировые процессы, который называется "Деньги", — отметил секретарь СНБО.

По его словам, еще один тренд, который "нас ожидает и который нужно принимать во внимание, — развитие технологий".

"В частности, люди моего возраста точно помнят, когда мы были молодыми, не могли себе представить, что будут летать машины, или что телевизор люди будут держать в руках, или что смогут разговаривать с любой страной мира, не находясь в какой-то будке-кабинке на почте. Сейчас "кабинка" — у каждого в кармане, а в будущем телефоны будут совсем в другом виде, мы не будем их с вами носить в карманах. Это будет какая-то другая вещь, которая, например, будет стоять в глазе или в какой-то другой части тела. И мы будем с вами таким образом вести жизнь. В ближайшие 20-30 лет нас это будет ожидать", — отметил секретарь СНБО.

Также он подчеркнул, что уже сегодня в контексте технологического скачка в мире "идет огромная борьба за умных людей, и те страны, которые уже имеют развитую инфраструктуру, имеют определенные технологические процессы, забирают их фактически бесплатно в большом количестве, дают им условия и т.д.".

"Должны понимать, что за людей также будет происходить огромная борьба. Искусственный интеллект — вопрос уже стоит в повестке дня. Вы же видите уровень инвестиций, которые вкладывались в искусственный интеллект до определенного периода, и наблюдаете, какие огромные деньги вкладывают в эту вещь сейчас", — подчеркнул Данилов.

В качестве примера ускоренного развития продуктов с искусственным интеллектом секретарь СНБО привел кейс с ChatGPT, "который позволяет вам не думать, ничего не делать, убирает большое количество работников". Но к таким новациям рядовым гражданам следует относиться с осторожностью.

"Вы можете задать вопрос, и вам будут давать ответы. Лично не хочу пользоваться такими вещами, не потому что не хочу быть современным, а потому что не хочу попасть в ловушку. Ведь на днях была такая ситуация: в ChatGPT задали вопрос о Гончаре, и получили ответы, которые, мягко говоря, некорректны. Нужно понимать, что это может быть определенными элементами манипуляций и подобных других вещей. IT — непростая тема, и в ближайшее время могут быть определенные негативные процессы. Не могу сказать, это будет завтра или послезавтра, но через 10-20 лет будем иметь с вами так называемые "компьютерные болезни" типа ковида-19. Они будут распространяться по всему миру, и как мы их будем "лечить", как будем бороться с этим, мне сложно сказать", — добавил он.

Кроме того, в контексте развития современных технологий и их качества секретарь СНБО сообщил, что после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году ему сделали быструю операцию на глазах.

Как сообщалось, недавно Италия первой из западных стран заблокировала ChatGPT. Страна подозревает программу искусственного интеллекта в нарушении правил сбора данных.

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