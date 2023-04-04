"Можна сказати, що я вже "кіборг": секретар РНБО Данілов переніс операцію

Чиновник вперше розповів, як відпрошувався у Зеленського, і це мало хто помітив

Найближчі десятиліття у світі відбуватиметься суттєвий розвиток технологій та біотехнологій, тому нашій державі потрібно бути до цього готовою, щоб не відставати від розвинених країн та викликів часу і тенденцій.

Про це у вівторок, 4 квітня, в рамках дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів" заявив секретар РНБО Олексій Данилов. Також чиновник в контексті розвитку сучасних технологій вперше розказав, що переніс операцію на очах, і як це швидко відбувалося, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"Можу сказати, що я сам у певній мірі вже "кіборг", — я поміняв собі очі. Тому що ще до початку війни я не зовсім добре почувався зі своїми очима. А після вторгнення рф треба було багато читати тощо. Якщо хтось пам'ятає, тоді я постійно змушений був носити окуляри. Але після лютого-березня 2022 року у квітні я вже взагалі не міг нічого бачити. Мені взагалі дуже швидко за півтори години поміняли одне око, а через чотири дні я замінив інше око. Я навіть не лежав у лікарні, мені все це зробили за п'ять-шість годин. Так, у п'ятницю після обіду відпросився у президента, а в суботу вже після обіду повернувся до роботи. Такі зараз технології. А далі, думаю, будемо міняти все крім голови і серця (мається на увазі не фізичне, а внутрішнє ваше серце)", — розказав Данілов.

Зазначимо, секретар РНБО не повідомив деталей того, як саме відбувалася операція, і що означає "поміняти око".

Крім того, під час свого виступу Данілов проментував аналітичний звіт Ради нацбезпеки щодо прогнозів розвитку людства до 2050 року.

"Треба мати на увазі для розуміння, яке буде майбутнє і що нам треба планувати та яка має бути наша стійкість: найближчим часом будемо знаходитися в ситуації незрозумілого стану, які гроші будуть працювати у світі. Ми з вами ще з радянських часів звикли до сталих грошей (звідки і вислів — "Тверда валюта"). Зараз, коли у світі поступово переходять у цифрові валюти, об'єм обігу стає все більшим і більшим. Цифрові гроші — майбутнє всього світу. Тож треба мати на увазі, хто цим буде керувати і як це відбуватиметься. Зараз вже проходять певні такі тестування всіх цих процесів для того, щоб розуміти. Тому що цивілізований світ не може упустити такий важливий елемент впливу на багато світових процесів, який має назву "Гроші", — зазначив секретар РНБО.

За його словами, ще один тренд, який "нас очікує і який треба брати до уваги, — розвиток технологій".

"Так, люди мого віку точно пам'ятають, коли ми були молодими, не могли собі уявити, що будуть літати машини, або що телевізор люди будуть тримати в руках, або зможуть розмовляти з будь-якою країною світу, не перебуваючи у якійсь будці-кабінці на пошті. Зараз ця "кабінка" — у кожного в кишені. А у майбутньому телефони будуть зовсім в іншому вигляді, ми не будемо їх з вами носити в кишенях. Це буде якась інша річ, що, наприклад, буде стояти в оці чи десь в якомусь іншому місці тіла. І ми будемо з вами у такий спосіб вести життя. Найближчі 20-30 років нас це очікуватиме", — зазначив секретар РНБО.

Також він відмітив, що вже сьогодні в контексті технологічного стрибка у світі "йде величезна боротьба за розумних людей, і ті країни, які мають вже розвинуту інфраструктуру, мають певні технологічні процеси, забирають їх фактично безкоштовно у великій кількості, дають їм умови тощо".

"Маємо розуміти, що за людей так само буде відбуватися величезна боротьба. Штучний інтелект — питання вже стоїть на порядку денному. Ви ж бачите рівень інвестицій, які вкладалися в штучний інтелект до певного періоду, і спостерігаєте, які вже величезні гроші вкладають в цю річ зараз", — наголосив Данілов.

Як приклад пришвидшеного розвитку продуктів зі штучним інтелектом секретар РНБО навів кейс з ChatGPT, "який дозволяє вам не думати, нічого не робити, прибирає велику кількість працівників". Але до таких новацій пересічним громадянам варто ставитися з обережністю.

"Ви можете задати питання, і вам будуть надавати відповіді. Особисто не хочу користуватися такими речами, не тому що не хочу бути сучасним, а тому що не хочу потрапити у певну пастку. Адже днями була така ситуація: в ChatGPT задали питання про Гончара, і отримали відповіді, які, м'яко кажучи, некоректні. Треба розуміти, що це може бути певними елементами маніпуляцій і подібних інших речей. IT — непроста тема, і найближчим часом також можуть бути певні негативні процеси. Не можу сказати, це буде завтра чи післязавтра, але через 10-20 років будемо мати з вами так звані "комп'ютерні хвороби" на кшталт ковіду-19. Вони будуть розповсюджуватися по всьому світу, і як ми їх будемо "лікувати", як будемо боротися з цим, мені складно сказати", — додав він.

Крім того, в контексті розвитку сучасних технологій і їхньої якості секретар РНБО повідомив, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року йому зробили швидку операцію на очах.

Зазначимо, про проблеми з зором, які з'явилися під час великого вторгнення росії, розповідав і Зеленський.

Як повідомлялось, нещодавно Італія першою із західних країн заблокувала ChatGPT. Країна підозрює програму штучного інтелекту у порушенні правил збору даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки ймовірним є сценарій, при якому ChatGPT замінить людей у більшості професій.