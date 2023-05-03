"Жовта стрічка" — удавка на шеях окупантов: партизаны рассказали о настроениях крымчан накануне контрнаступления ВСУ

Готовы ли украинские патриоты на оккупированном полуострове к силовому освобождению АРК

В вопросе деоккупации Крыма Украина не рассматривает исключительно военный сценарий. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что высока вероятность того, что полуостров освободят без боя. Между тем, настроения среди крымчан становятся все более радикальными: оккупационная "власть" создает собственные ЧВК, коллаборанты массово убегают куда глаза глядят, а молодежь не сдерживает себя и уже вслух заявляет: "Мы — за Украину!".

Последняя тенденция, безусловно, радует, однако следует понимать, что желание освободиться от "русского мира" и готовность к обретению этой свободы в ходе войны — вещи разного порядка. Из собственных источников на полуострове "Телеграфу" стало известно, что значительное количество украинских патриотов надеются на деоккупацию АРК мирным путем, а перспектива силового сценария нагоняет на них панический страх и наталкивает на размышления о рациональности такой цены за свободу.

Мы пообщались с лауреатами Премии Сахарова 2022 года, активистами движения общественного сопротивления "Жовта стрічка", чтобы понять, какие настроения на самом деле царят в Крыму на фоне новостей о приближении контрнаступления ВСУ.

Ощущается ли напряжение среди оккупационных "властей" Крыма и вообще в обществе из-за активного обсуждения освобождения полуострова?

Закручивание гаек и усиление так называемых "антитерористических мер" продолжалось постоянно. Особенно это касалось Крыма. Сейчас ничего нового не происходит, просто это приобретает еще большие масштабы: преследовать могут за любую украинскую "символику", даже если это просто скотч в желто-голубых цветах, которым было что-то заклеено.

Для того чтобы держать эти процессы под контролем, используя как можно меньше патрулей, на оккупированных территориях массово устанавливают камеры наблюдения. Если раньше ежемесячно появлялось 10 новых камер, то теперь 300. Также изменились локации. Раньше их устанавливали в парках, на перекрестках дорог и в других людных местах, а сейчас в Крыму камеры вешают даже вдоль железнодорожных путей. Это связано со страхом оккупационной власти перед радикальным партизанским движением.

Именно поэтому мы создали в нашем чат-боте карту, на которой отмечено расположение этих камер. Она постоянно обновляется. Благодаря этому каждый активист, отправляясь на задание, может проложить маршрут таким образом, чтобы не попасть под их "прицел".

Как усиление репрессий сказывается на решимости украинцев сопротивляться оккупантам?

Крымские татары и проукраински настроенные граждане в Крыму подвергаются жестким репрессиям еще с 2014 года. За это время российские спецслужбы настолько запугали их и подавили сопротивление, что когда мы размышляли над входом нашего движения в Крым, не были уверены, что у нас вообще что-нибудь получится. Наш митинг 18 мая 2022 наделал очень много шума, с нами даже связывались представители Меджлиса, ведь за последние 8 лет это стало для Крыма чем-то из разряда фантастики.

Большая часть украинцев и крымских татар ждут "часа Х", когда ВСУ перейдут Перекопский перешеек, а россияне начнут в панике убегать с полуострова. В этот момент силы украинского сопротивления ощутят уверенность и будут действовать более решительно. Мы убедились в этом, когда был взорван Крымский мост. Сразу после этой "бавовны" мы получили невероятное количество сообщений от крымских татар и украинцев в Крыму, это событие стало толчком для того, чтобы стать смелее, ведь российский режим начал расшатываться.

Если Россия будет держаться за "сакральный" Крым до последнего, Украине придется освобождать его военным путем. Готовы ли украинские патриоты на полуострове к этому?

К сожалению, чем дольше граждане находятся в оккупации, тем больше привыкают к своему положению и тем более "рационально" начинают мыслить. Не стоит забывать, что в течение 9 лет им внушали мысль о том, что Украина их бросила, предала, "сдала без единого выстрела" и тому подобное. Если еще год назад были надежды, что через 2-3 недели все завершится, то сейчас, на примере освобождения Херсона, крымчане понимают, что операция по деоккупации может продолжаться гораздо дольше и не завершится, пока ВСУ не будут готовы совершить решающий прорыв.

Вера в то, что Крым будет освобожден, начала укрепляться только недавно. В этом смысле очень мотивируют примеры успешных операций, как это было на Харьковщине. У людей появляется надежда, что Крым будет следующим. И таких людей там очень много. Сейчас еженедельно в крымских городах появляются сотни наших плакатов, листовок и лент. Наши активисты общаются с местными подростками, которым на момент оккупации было 6-8 лет, и эти юноши и девушки говорят с нами на украинском, пытаются отстаивать свою позицию, бойкотируют принуждение к получению российского паспорта для выдачи свидетельства об образовании.

Украина может рассчитывать на поддержку и содействие со стороны партизанского движения в Крыму во время деоккупации?

На мой взгляд, Украина уже рассчитывает на эту поддержку. И, что касается ненасильственного сопротивления, оно уже работает. "Жовта стрічка" имеет очень большой кредит доверия, поэтому мы можем делать действительно важные вещи на оккупированных территориях. Ни одно подразделение ВСУ не может просто зайти в населенный пункт, зная, что там на 100% пророссийски настроенные граждане, ведь их позиции сдадут в тот же миг. Но если при планировании операции учитываются настроения местного населения, шансы на ее успех растут. Поэтому при освобождении всех оккупированных территорий Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку и содействие.

О каком количестве "группы поддержки" ВСУ в Крыму можно говорить?

На сегодня на территории оккупированного полуострова насчитывается около 3000 активистов движения "Жовта стрічка". Это только те граждане, участие которых было зафиксировано в нашем чат-боте. А теперь представьте, сколько в Крыму тех, кто имеет аналогичную позицию, но не доверяет информационным ресурсам, поэтому сопротивляется самостоятельно, не приобщаясь к каким-либо движениям.

Например, в оккупированном Херсоне у нас было чуть больше 300 активистов, но после освобождения оказалось, что каждый второй житель города знал о нашем движении и в силу своих возможностей партизанил, приближая это событие.

Активистка движения "Желтая лента" в Херсоне

С приближением контрнаступления решительность и готовность оказывать реальное сопротивление среди проукраинских крымчан выросла?

И да, и нет. Любая информация о подготовке контрнаступления ВСУ вызывает усиление "антитеррористических" действий со стороны оккупационных "властей". То есть решимости у людей действительно больше, но работать становится гораздо сложнее. Во главу угла иногда выходит передача информации о преступлениях россиян на оккупированных территориях или организационная деятельность — создание подпольных принт-центров для печати плакатов и открыток, закупка желтой и синей краски и прочее.

Но, как показывает опыт, чем ближе ВСУ к населенному пункту, тем меньше в нем остается россиян и тем свободнее себя чувствуют украинцы. Как только украинская армия подойдет к Перекопскому перешейку, Крым "взорвется" желто-голубой символикой и другими проявлениями нашего сопротивления.