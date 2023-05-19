Не "БНР" единой: загадочный дрон наделал шуму в оккупированном Крыму

Дрон якобы был сбит системой ПВО оккупантов в нескольких километрах от населенного пункта

Загадочные беспилотники все чаще атакуют оккупированные россией и приграничные территории — 17 мая один из таких дронов ударил по погранпункту "Шебекино" в Белгородской области рф. А в ночь на 19 мая неспокойно было в оккупированном Крыму — туда залетел беспилотник самолетного типа.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

По его данным, БПЛА залетел в Джанкойский район около трех часов ночи. Он якобы был сбит системой ПВО оккупантов.

Джанкойский район на карте

Telegram-канал Baza уточняет, что беспилотник упал на железнодорожные пути и во время падения оборвал контактные провода. Это произошло недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе. Само железнодорожное полотно якобы не повреждено, но движение поездов пришлось приостановить. Место падения дрона засыпано обломками, там работают взрывотехники.

Так называемый "глава" Крыма сергей аксенов заявил, что минувшей ночью в Северном Крыму силами ПВО был сбит не один, а четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений, как он утверждает, нет.

Жизнь жителей оккупированного полуострова и без того неспокойна — во время одного из массированных ударов рф по Украине, россияне умудрились уронить в Крыму свою же крылатую ракету "Калибр". Ее обнаружил пастух в районе села Вулкановка, расположенного в Ленинском районе.

Все это, как ранее сообщал "Телеграф", тревожит оккупантов и Крым уже не кажется им таким привлекательным местом — они чувствуют приближение освобождения полуострова и пытаются сбежать оттуда, а также скрыть доказательства своих преступлений.