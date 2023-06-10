"Бахнуло конкретно": в Симферополе прозвучали мощные взрывы (видео)

Отголоски взрывов были слышны далеко за пределами города

Оккупированный Крым регулярно посещает "бавовна" — рано утром св субботу, 10 июня, в Симферополе прозвучало два мощных взрыва.

Местные жители начали писать о взрывах около 5:30 утра.

"Бахнуло конкретно", "Будто метеор бахнул", "Так грохнуло, утюг упал", — пишут местные.

По их данным, они прозвучали в районе центра города, но слышно было по всему Симферополю. Сообщается, что отголоски прозвучали и в Севастополе. Звуки взрыва также отчетливо были слышны в Белогорске (42 км к востоку от Симферополя), в селе Марьино

Симферополь на карте

Появлялась информация, что были "прилеты" в районе железнодорожного вокзала. О разрушениях или пострадавших не сообщалось. Официальной информации о взрывах пока нет.

Как пишут росСМИ, был уничтожен беспилотник, горящие обломки полетели вниз. На опубликованных кадрах также видно, что раскрылся парашют.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что "был обмен комплиментами с Симферополем".

Напомним, в ночь на субботу, 10 июня, оккупанты ударили беспилотниками по Одесской области. Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке. Погибли трое людей, 10 человек получили ранения.

Как сообщал "Телеграф", утром 9 июня мощный взрыв произошел в Воронеже, пострадали трое людей.