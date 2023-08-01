"є Підтримка" — есть долги: бюджетникам угрожают судом из-за выплаченных 6500 грн помощи

Должны ли граждане расплачиваться за ошибки чиновников?

Не успел в украинском правительстве утихнуть скандал вокруг щедрого финансирования Минкультом сомнительных проектов во время войны, как уже назревает новый. Согласно документам, обнародованным журналистом и основателем подкаст-платформы "Вільний" Владом Сидоренко, Министерство экономики обязало граждан, которые в 2022 году получили выплаты в рамках проекта "єПідтримка", вернуть средства из-за "неправомерности" оказания помощи. В случае невыполнения данного требования в сжатые сроки или не в полном объеме, бюджетникам угрожают судом.

"Телеграф" обратился к юристам, чтобы разобраться, кто должен нести ответственность за ошибочно начисленные средства и насколько правомерны угрозы гражданам со стороны государства.

"Забота" с угрозами

Специальная программа помощи, введенная правительственным постановлением №1272 в конце 2021 года и начавшая действовать в марте 2022-го, предусматривала выплату денежной помощи в размере 6500 грн застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта или -правового договора, и физическим лицам-предпринимателям, страхователи которых не являются бюджетными учреждениями или фондами общеобязательного государственного страхования.

Основанием для начисления выплаты через государственную платформу "єПідтримка" считалась потеря части дохода в результате временной остановки работы в результате боевых действий во время военного положения в Украине.

Ошибку верификации участников программы обнаружили еще в августе 2022 года. Тогда министр финансов Сергей Марченко сообщил, что из почти 4,8 млн. получателей такой помощи 25 тысяч 524 человека являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи.

"По состоянию на 11 июля на небюджетный счет Минэкономики возвращены средства в сумме около 12 млн гривен, из них: почти 9 млн гривен — физическими лицами по результатам принятых мер по возврату средств по результатам проведенной верификации государственных выплат, а почти 3 млн грн — средства возвращены уполномоченными банками, как неиспользованная единовременная материальная помощь в рамках программы "єПідпримка", — заявлял Марченко в интервью агентству УНИАН.

Ровно через год в бюджетные учреждения, в частности столичные школы, начали поступать письма с требованием к администрациям "принять меры" для срочного возврата работниками средств в Резервный фонд государственного бюджета, "что позволит направить их для обеспечения ключевых потребностей субъектов сектора национальной безопасности и обороны в условиях военного положения”.

В случае невозвращения "безосновательно полученных бюджетных средств" Минэкономики угрожает обратиться в суд.

По словам одной из пострадавших от такой "поддержки" учительницы столичной школы, ее возмущает не только сама ситуация, но и то, что правительство сообщило ей о "задолженности" только через год, к тому же не лично, а через письмо к руководству учебного заведения.

"В нашей школе с этой проблемой столкнулась только я. Почему это письмо пришло моему руководству, а не мне лично? Государство могло бы прислать его хотя бы через ту же "Дію", не говоря уже о каких-то моих подписях о получении? Более того, они требуют от администрации школы отчитаться в семидневный срок о "принятых мерах" для возврата мною средств. О каких мерах вообще идет речь?", — говорит педагог в комментарии "Телеграфу".

Первоначально подать заявку на получение помощи от государства учительница решила, потому что по условиям программы подпадала под категорию граждан, имеющих право на получение выплаты, ведь 2,5 года занималась коммерческой деятельностью.

Когда после верификации 2022 года была обнаружена ошибка, ее не уведомили о том, что она вошла в число граждан, которые "неправомерно" получили средства. Теперь, в разгар войны, когда большинство украинцев столкнулись с финансовыми трудностями, от нее требуют возврата немалой суммы, причем "срочно".

"Для меня это очень неприятная ситуация по двум причинам. Во-первых, когда эту программу ввели, было ощущение, что государство заботится о нас, что правительству не безразлично, но теперь это вызывает большие сомнения. Во-вторых, лично я на момент получения этих средств проходила лечение от онкозаболевания и потратила деньги на "химию". Я молодой специалист и пока у меня нет такого уровня заработка, чтобы легко достать из кармана 6500 грн и отдать их из-за чьей-то ошибки", — говорит учительница.

Кроме того, педагог волнуется, что после выхода администрации школы из летнего отпуска, на нее начнут давить, выполняя требование Минэкономики о "принятии мер" для срочного возврата средств. Хотя учительница понимает, что юридических оснований для этого у ее руководства нет, риск неофициальных "санкций" против работников всегда может иметь место.

Правовой аспект

Несмотря на то, что никакой вины (кроме доверия государству) граждан в ошибке с выплатами нет, вернуть средства действительно придется, говорит адвокат ЮК "Riyako&Partners" Николай Максимов.

По словам правозащитника, гражданское законодательство Украины включает в себя такое понятие, как "безосновательно уплаченные или переданные денежные средства" и предусматривает, что в случае отсутствия правового основания для выплаты они должны быть возвращены государству. Другое дело — по каким причинам была допущена ошибка.

"Если средства были зачислены на карточку в результате технической ошибки бухгалтера, например, или сбоя системы — ситуация одна, и решается она возвратом денег государству. А вот если человек подавал заявку на получение помощи, прошел проверку и получил ее, а потом выяснилось, что прав на это у него не было, — совсем другое. Во втором случае, согласно решению Конституционного суда Украины, орган государственной власти не может самостоятельно отменять свои же решения в пользу гражданина. Процедура может проходить только в судебном порядке", — объясняет юрист.

Судя по тому, что средства требуют вернуть на основании письма Минэкономики, причиной неправомерных выплат считается именно техническая ошибка. Однако, по словам правозащитника, даже это не позволяет государству устанавливать какие-то жесткие рамки для возврата денег и тем более угрожать гражданам.

Не стоит также опасаться каких-либо мер и санкций со стороны руководства учреждения, в котором работают "должники", ведь отношения "гражданин-государство" и "работник-работодатель" лежат в разных правовых плоскостях и не могут пересекаться.

"Третировать человека, выдвигать неадекватные решения о сроке возвращения в один-три дня и угрожать административной или уголовной ответственностью в случае их невыполнения, правительство не имеет права. Законом предусмотрено, что в подобных ситуациях необходимо направить гражданину требование, которое может рассматриваться до 30 дней. Если после этого "должник" не отреагировал на требование, государство может обратиться в суд. Судебный процесс по взысканию средств будет продолжаться ориентировочно год. В течение этого времени гражданин может спокойно возвращать средства.

Неофициальное давление со стороны администрации школы или другого бюджетного учреждения может осуществляться, однако исключительно до того момента, пока работник не обратится за правовой помощью или пока ситуация не получит огласки. Ни один закон не позволяет работодателю выступать "коллектором" для взыскания средств в пользу государства", — объясняет адвокат Николай Максимов.

Из сложившейся ситуации можно сделать лишь один, но крайне важный вывод: даже в тех редких случаях, когда государство выражает намерение позаботиться о гражданах, последним следует быть осмотрительными и тщательно проверять правомерность получения этой помощи, ведь вместо финансовой поддержки можно получить новые долги и даже предстать перед судом.