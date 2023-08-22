Зима близко. Готова ли ПВО Украины к атакам сотен "шахедов" одновременно?

Для каких целей на территории Украины агрессор будет использовать БПЛА

Пока США продолжают бить по Ирану санкциями за военную поддержку россии и продажу агрессора дронов-камикадзе Shahed, рф уже бьет по украинским городам БПЛА собственного производства. По данным британской исследовательской группы Conflict Armament Research, недавно сбитые над Украиной беспилотники являются аналоговой версией иранских дронов, изготовленной в россии.

Эксперты вашингтонского Института науки и международной безопасности уверены: если россии удастся наладить бесперебойное производство БПЛА на собственных мощностях, уже через год агрессор сможет терроризировать Украину не периодическими налетами десятками дронов, а регулярными запусками сотен "шахедов", пишет Washington.

Насколько реалистичны эти прогнозы, и что будет, если они сбудутся, "Телеграф" спрашивал у военных и экспертов в сфере обороны и безопасности.

Массированные атаки — вопрос времени

В результате утечки засекреченных российских документов, датированных концом 2022 и началом 2023 года, журналисты получили доступ к заводским чертежам, техническим схемам, кадровым записям и меморандумам, предоставленным иранцам со стороны россии, а также презентаций, созданных Минобороны рф, о состоянии работ над проектом с кодовым названием "Лодка".

В материалах подробно описывается цепочка поставок, производственные возможности, планы и процессы, а также планы по маскировке и сокрытию производства беспилотников Shahed.

Выпуск дронов-камикадзе на территории россии представляет собой передислокацию иранского производства для снятия санкций с союзника государства-агрессора, считает спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По словам военного, в войне с Украиной россия использует все, что у нее есть, и в тех объемах, которые позволяют темпы производства.

"Иран дал им все, что мог. Сейчас они пытаются изготавливать "шахеды" в россии. Однако, одно дело — наштамповать фюзеляжи на 3D принтере, и совсем другое — изготовить блок управления системы. Эти дроны не примитивны. Они скопированы с израильско- американской модели дронов-камикадзе и имеют защиту от радиоэлектронной борьбы, поэтому, несмотря на маленькую высоту и низкую скорость полета (по сравнению с ракетой), сбивать их все равно сложно", — объясняет Юрий Игнат в комментарии " Телеграфу".

В том, что россии хватит мощностей для изготовления действительно крупных партий БПЛА, уверен эксперт в сфере обороны и безопасности Олег Стариков.

По словам военного аналитика, год назад во время наступательной операции в Харьковской области у россиян были очень большие проблемы в технической части, но за это время многое изменилось.

"Сегодня для нас реальную угрозу представляют российские "Ланцеты", FPV-дроны, наводящие на цель в режиме реального времени, и морские беспилотники, которые они также уже начали производить. Все это будет применяться в войне против Украины и мы увидим последствия уже ближайшим временем", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что БПЛА стали действительно революционным явлением по военному делу, заменить собой ракеты они точно не смогут, отмечает Олег Стариков. В частности, ракеты "Кинжал" несут 500 кг боевой части, а БПЛА Shahed — 50 кг, поэтому и цели у них разные.

Россияне используют дроны-камикадзе для задач в оперативно-тактическом звене: уничтожение командных пунктов, транспортных развязок, железнодорожных эшелонов и небольших мостов. Массированные атаки беспилотниками направлены на "взлом" украинской системы ПВО.

"Для выполнения этой задачи запускается рой дронов — 100-200 единиц. Первыми идут так называемые "разведчики", вторыми — "убийцы". Всех их "ведет" самолет пятого поколения, например Су-57. Как только первые заходят в наше воздушное пространство, украинские радиотехнические войска включают радары, которые не только дают нам информацию о враждебных целях, но и сами становятся видимыми для врага. В этот момент дроны-убийцы атакуют. Без "глаз" наши зенитно-ракетные войска становятся неэффективными", — объясняет эксперт.

Если россияне действительно начнут проводить атаки с участием сотен баражирующих боеприпасов, очень маловероятно, что нашей ПВО, в ее сегодняшнем состоянии, удастся этому противостоять, говорит Олег Стариков.

Кроме того, следует понимать, что стоимость дрона составляет 50 тысяч долларов, а ракеты, которыми его сбивают, стоят от 500 тысяч до четырех миллионов долларов. Используя этот метод обороны, Украина будет рисковать очень быстро остаться без дорогостоящих и необходимых нам снарядов, ведь дивизион ЗРК Patriot для отражения ракет стоит миллиард долларов. Ожидать поставок таких партий данной техники от Запада мы вряд ли можем.

Эффективная защита потребует нового подхода

Для борьбы с террором российскими беспилотниками Украине необходимо насыщать силы противовоздушной обороны большим количеством систем тактического звена, говорит военный аналитик Олег Стариков.

Для отражения БПЛА типа Shahed или "Герань" нужно ПВО тактического звена — "Стрелі" и "Торы", которых у нас тоже нет в достаточном количестве. Рассчитывать, что нам все это дадут вовремя и в требуемых объемах, не стоит. Приобрести их тоже невозможно. Поэтому нужно уже сейчас думать о собственных силах и мощностях нашего ВПК.

"Еще один вариант — окружить всю Украину, или хотя бы особо важные режимные объекты, так называемым "куполом" в электромагнитной сфере. Это можно сделать с помощью систем радиоэлектронного противодействия (РЭП), которые будут глушить радиосигналы и исключать возможность работы БПЛА. Для нас это, хотя тоже дорогой, но вполне вероятный вариант, ведь системы РЭП украинского производства всегда были неплохого качества", — говорит эксперт.

В Командовании Воздушных сил ВСУ подтверждают наличие у нас РЭП, однако отмечают, что данная система эффективна далеко не против всех видов БПЛА. То же касается и мобильных огневых групп и истребительной авиации времен СССР, поэтому для отражения массированных атак дронами-камикадзе необходимо использовать комплексный подход.

По словам спикера командования Юрия Игната, именно по этим причинам вопрос поставок нам самолетов F-16 является столь острым для Украины на сегодняшний день. Наличие этой авиации в определенном месте в нужное время обеспечит 100% сбивание вражеских снарядов и дронов.

"Среди альтернатив есть системы Gepard или зенитные пушки, однако для эффективной работы по всей территории Украины их должно быть действительно много. Учитывая, что россия останавливаться не будет, нам нужно больше систем, которые помогут максимально рационально уничтожать эти дроны", — говорит военный.

Меньше иллюзий, больше работы

Как скоро россия начнет атаковать Украину сотнями БПЛА одновременно и каким образом наши силы ПВО будут преодолевать эти вызовы, сказать сложно. Впрочем, уже сейчас можно констатировать, что времена, когда украинцы надеялись на дефицит боеприпасов в россии, прошли.

По словам военного аналитика Олега Старикова, самой большой ошибкой высшего политического руководства нашей страны была и остается "арестовщина". Разговоры о завершении войны за 2-3 недели, катастрофическом снарядном "голоде" в россии и о том, что россияне побегут в первый же день контрнаступления ВСУ, имели очень негативные последствия для Украины.

"В такой войне может быть только два подхода: по логике Черчилля и по логике СССР. Мы, к сожалению, избрали второй. В правительстве решили, что, узнав количество потерь и реальные темпы продвижения на фронте, народ испугается и воевать будет некому. Я считаю, если воевать некому, значит, страна не готова отстаивать свою свободу и сдается врагу.

Впрочем, это не о нас. Мы не проигрываем и не проиграем эту войну, но украинцы должны четко понимать, что она продлится долго и унесет еще много жизней, что враг настоящий и сильный. Победить его удастся, только глядя правде в глаза и тщательно готовясь к тому, что нас ждет. Это военная наука, которая заключается в инженерной разведке и точных расчетах, тщательной подготовке к боевым действиям. Поэтому мы должны обращаться к нашим партнерам за помощью не только в виде снарядов и самолетов, но и за предоставлением нам необходимой инженерной техники для расчетов", — объясняет эксперт.

Еще одним ключевым аспектом для победы является объединение элит и контрэлит. По мнению аналитика, если бы действующая власть и оппозиция забыли обо всем и сконцентрировались исключительно на войне, если бы каждый со своей стороны вовлек в процесс лучших специалистов и предоставил свои самые эффективные кадры, задачи военного времени решались бы гораздо быстрее и качественнее.