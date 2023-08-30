Переговоры с россией: почему на Западе и в Украине дуют в кремлевскую дуду

Сейчас Западу кажется, что москва может пойти на какие-то уступки

Главное управление разведки Министерства обороны предупредило, что кремль утвердил тематику нового этапа информационной войны против Украины. Среди нарративов – якобы неуспешное контрнаступление ВСУ, разочарование партнеров и продвижение темы "мир в обмен на территории". В августе количество публикаций подобной направленности в западной прессе, особенно в США, заметно возросло.

Эксперты рассказали "Телеграфу", с чем это связано. И действительно ли Запад стремится как можно скорее усадить Киев и москву за стол переговоров.

россия делает ставку на "заморозку"

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассуждает:

– россия ставит на то, чтобы выходить на переговорный процесс. На "заморозку". Для нее формула победы в данный момент – это сохранение за собой захваченных украинских территорий. Мы видим иллюстрацию этого на фронте, когда русские отчаянно цепляются за захваченные территории. Видим заявления на дипломатическом фронте.

Фактически, поясняет эксперт, россия грозит миру затяжной войной, которая обойдется всем еще дороже, приведет к еще большему количеству жертв. Некоторые на Западе этого боятся и повторяют месседжи кремля о "мире любой ценой, лишь бы быстрее", поясняет Игар Тышкевич.

За счет этого, продолжает эксперт, путин рассчитывает в идеале выйти до президентских выборов (в рф они в марте 2024-го) к формату "заморозки", при котором всё захваченное останется за страной-агрессором. В худшем случае – перейти к следующему раунду в конце 2024 года (в ноябре – выборы президента в США, что тоже раскачает ситуацию) или позже.

– Но на данный момент проходят консультации о том, как завершать войну. Это было на встречах в Саудовской Аравии, это есть и сейчас, о чем говорит активность ряда государств. Естественно, что если есть консультации (пока это еще не переговоры, а именно консультации), то о тех или иных поисках мира говорят много и часто, – констатирует Игар Тышкевич.

Переговорное окно возможностей?

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш уверен – не случайно в мировых СМИ и среди западных политиков тема "миротворчества" особо активизировалась в последнее время.

– Думаю, она была спровоцирована рф, которая видит реальную угрозу блокирования сухопутного коридора в Крым (он уже простреливается ВСУ). Поэтому россия через западных экспертов, журналистов, политиков, аналитиков (но не только их – лукашенко недавно снова кричал, что Украина должна немедленно сесть за стол переговоров, а то будет хуже; турецкий лидер Эрдоган опять "качает" тему договоренностей) ведет информационную кампанию. Чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров, поскольку москва рискует потерять сухопутный коридор. Пока кремль еще может что-то диктовать, – рассуждает эксперт.

По словам Сергея Гармаша, Запад, который уже не верит в то, что контрнаступление закончится выходом на границы 1991 года, увидел в страхах россии окно возможностей, чтобы усадить ее за стол переговоров на компромиссной основе.

– Ранее рф говорила ультиматумами, не была готова идти на компромиссы. Сейчас Западу кажется, что москва может пойти на какие-то уступки. Поэтому он поддержал эту инспирированную рф информационную кампанию, – отмечает эксперт.

Украина же, продолжает он, делает свои шаги. Так, 23 августа Верховная Рада приняла постановление, которым запрещаются любые компромиссы и территориальные уступки ради мира. И это, акцентирует Сергей Гармаш, позиция всего украинского руководство, которое таким решением обезопасило себя от давления Запада.

– Соответственно, Украина будет выражать (что она периодически делает, в том числе устами Подоляка) несогласие на такие компромиссы. И Западу будет сложно не поддерживать Киев в таком решении. Ведь прекращение поддержки Украины будет означать поражение Запада, – уверен эксперт.

Сергей Гармаш прогнозирует, что будет продолжаться серьезная информационная, политическая, дипломатическая борьба. На которую накладывается (и, наверное, это главный фактор для Запада) избирательная кампания в США.

– Там, конечно, хотят мир любой ценой. И россия на это рассчитывает. Но всё будет зависеть от позиции Украины, от нашей внутриполитической ситуации и ситуации на поле боя, – констатирует эксперт.

Что говорят факты?

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука считает, что тема "заморозки" войны у нас инспирируется искусственно.

– Мне удивительно, неприятно, что некоторые действующие украинские политики, тот же министр иностранных дел Кулеба, позволяют себе высказывать сомнения в том, что нас продолжат поддерживать. Не успел он ляпнуть, что нас ждет тяжелая в дипломатическом плане осень, как нам дали одобрение на получение долгожданных истребителей F-16. И возникает логичный вопрос – в чью дуду дуют те, кто делает подобные заявления? Явно – не в украинскую, – отмечает эксперт.

Комментируя то, что западные медиа всё чаще пишут о необходимости переговоров или "заморозки" конфликта, Георгий Тука делает следующие выводы.

Такие публикации не носят системный характер. Это не позиция официальных лиц (того же Белого дома – в случае с США). Публикаций такого плана становится больше на фоне начинающейся предвыборной кампании, которая в Штатах традиционно стартует более чем за год до собственно выборов, намеченных на ноябрь-2024.

– Понятно, что вопрос поддержки Украины будет активно разыгрываться, прежде всего, со стороны ярых трампистов. Они станут чаще педалировать эту тему. И странно, что их тезисы подхватывают в Украине, – отмечает эксперт. – Тех, кто говорит о якобы снижении поддержки нашей страны со стороны Запада, следует бить фактами. А факты таковы, что в нашем небе скоро появится натовская авиация. Поддержка идет по нарастающей – и по количественным, и по качественным показателям. Да, конечно, не такими темпами, как нам бы хотелось. Но – идет. И увеличивается. И это – факт.