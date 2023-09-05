Именины 6 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в среду

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 6 сентября, отмечается День рыжих, День чтения книг, День борьбы с прокрастинацией.

Также в этот день почитается День памяти святителя Петра. А носители сразу восьми имен празднуют свой День ангела, — и ниже мы расскажем подробнее про каждого из них.

Мужские именины 6 сентября

Арсений, — это древнегреческое имя, которое в переводе значит "мужественный", "зрелый". 6 сентября почитается игумен Арсений Комельский.

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец". 6 сентября почитается исповедник Георгий Лимниот (озерник).

Денис, — это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 6 сентября церковью чтится архиепископ и святитель Дионисий Закинфский.

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Кузьма, — это древнегреческое имя, которое переводится как "мир", "порядок". 6 сентября почитается равноапостольный иеромонах Косма Этолийский, Афонский, Албанский.

Максим, — это латинское имя, которое значит "величайший" или "самый большой". 6 сентября чтится священномученик Максим Сандович.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Женские именины 6 сентября не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про лайфхак, как легко отмыть сковороду даже от застарелого жира.