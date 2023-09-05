Іменини 6 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у середу

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 6 вересня, відзначають День рудих, День читання книг, День боротьби з прокрастинацією.

Також у цей день вшановується пам’ять святого Петра. А носії одразу восьми імен святкують свій День ангела, і нижче ми розповімо докладніше про кожного з них.

Чоловічі іменини 6 вересня

Арсеній, — це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає "мужній", "зрілий". 6 вересня вшановується ігумен Арсеній Комельський.

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб". 6 вересня вшановується сповідник Георгій Лімніот (озерник).

Денис, — це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 6 вересня церквою вшановується архієпископ і святитель Діонісій Закінфський.

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Кузьма, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "світ", "порядок". 6 вересня вшановується рівноапостольний ієромонах Косма Етолійський, Афонський, Албанський.

Максим, — це латинське ім’я, яке означає "найбільший" або "найвеличніший". 6 вересня вшановується священномученик Максим Сандович.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Серафим, — Ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Жіночі іменини 6 вересня не відзначаються.

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