Іменини 6 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у середу
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У середу, 6 вересня, відзначають День рудих, День читання книг, День боротьби з прокрастинацією.
Також у цей день вшановується пам’ять святого Петра. А носії одразу восьми імен святкують свій День ангела, і нижче ми розповімо докладніше про кожного з них.
Чоловічі іменини 6 вересня
Арсеній, — це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає "мужній", "зрілий". 6 вересня вшановується ігумен Арсеній Комельський.
Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб". 6 вересня вшановується сповідник Георгій Лімніот (озерник).
Денис, — це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 6 вересня церквою вшановується архієпископ і святитель Діонісій Закінфський.
Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.
Кузьма, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "світ", "порядок". 6 вересня вшановується рівноапостольний ієромонах Косма Етолійський, Афонський, Албанський.
Максим, — це латинське ім’я, яке означає "найбільший" або "найвеличніший". 6 вересня вшановується священномученик Максим Сандович.
Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".
Серафим, — Ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".
Жіночі іменини 6 вересня не відзначаються.
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