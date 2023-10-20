Не Коваль, а Ковалев: как россияне перекручивали украинские фамилии

Особенно активно ассимилировали фамилии в советский период

россия всегда пыталась уничтожить украинскую культуру и любые проявления национальной идентичности. Не исключением стали и украинские фамилии.

Обрусение украинских фамилий началось еще во времена российской империи. Россиянам мешала наша шляхта и дворянские титулы, пишет 24tv.ua. Поэтому с середины XIX века император Николай I начал переводить аристократов в класс мещан и крестьян, сменив им фамилии с двойных на более распространенные.

Значительно более жесткую деятельность развернул советский союз. Для них не существовало украинского языка и нации, не то что фамилии. Московитам нужно было, чтобы все подневольные нации в советском союзе добровольно слились со "старшим братом". Украинцев заставляли менять фамилию в паспорте – был Запорожец, а стал Запорожцев.

В советский период особенно активно ассимилировали украинские фамилии. Это делали сознательно, поскольку разнообразную документацию вели в правительственных учреждениях, паспортных столах и т.п. В украинской фамилии коммунистам достаточно было изменить только одну букву или добавить чужой для нас суффикс -ов, -ова, -ин и все — вы этнический русский, желанный советской действительности Петров, Иванов, Сидоров.

Извращали и самую суть фамилии – Коваля записали как Ковалев. Это при том, что слово "коваль" есть только в украинском языке. На русском он должен быть "кузнец" и соответственно Кузнецов. Швец становился Шевцов, хотя на русском – "сапожник". В то же время причиной махинаций часто становились дремучие паспортисты, которые не понимали украинского языка.

Часто российские чиновники или писари русифицировали фамилии из-за собственного невежества. Однако за этим стояла также целенаправленная политика, когда добавление и нивеляция фрагментов украинских окончаний сводилось к тому, чтобы делать фамилии подобными общероссийским.

Часто меняли фамилии и в армии. Хотя были и такие наши земляки, которые сами переписывали фамилии, чтобы выслужиться перед "красной властью".

Следует отметить, что сейчас украинцы все чаще возвращают себе в паспортах настоящие фамилии. Ибо родовая фамилия – это наша этническая ментальность и связь с предками.

Ранее "Телеграф" писал, какие украинские фамилии происходят от внешности, характера или работы.