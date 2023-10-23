На фронт нужно отправлять больше молодых? Демограф дал неожиданный ответ

Следует довериться мнению стоящих на страже военных

Власти Украины на фоне продолжающейся мобилизации населения решили снизить призывной возраст до 25 лет. Отечественные демографы такую идею поддержали и объяснили свою позицию.

Если страну захватят оккупанты, то демография уже никого интересовать не будет. Такое мнение "Телеграфу" озвучил заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

"Я не знаю, сколько 25-летних и 45-летних должно быть на каждый километр фронта, но я точно знаю: если страны не будет, демография уже не будет никого не интересовать. Жить под оккупацией захотят далеко не все, половина просто уедет. Разумеется, что потеря молодых людей — это очень больно для любого государства, но сейчас стоит вопрос выживания нашей страны, поэтому все же следует довериться стоящим на страже военным, которые лучше знают, что нужно для нашей защиты", — говорит ученый.

Напомним, что уже не первый год тема демографического кризиса в Украине весьма актуальна. Снижение рождаемости только набирает обороты. Поэтому возник вопрос целесообразности отправки на фронт молодого поколения. Сейчас средний возраст бойцов в ВСУ составляет 40 лет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что по мнению экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, отсутствие молодых людей на фронте негативно влияет на эффективность украинских войск, и пришло время для молодежи. Одной из причин такого положения дел является то, что за 20 месяцев войны резервы молодых добровольцев и контрактников иссякли, а призывать на фронт ребят до 27 лет военкоматам не разрешает закон.

Больше о планах правительства касательно мобилизации читайте в материале "В Украине снижают призывной возраст: резоны ВСУ и последствия для демографии".