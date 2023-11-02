Реформа образования в Украине. Заменят ли в школах учителей виртуальными и вернут ли восьмилетку

Экспертка Александра Петушкова оценила угрозы и риски для образовательных трансформаций из-за войны

На фоне полномасштабной войны и реформы среднего образования в Украине возвращение восьмилетних школ невозможно. А быстрая цифровизация образовательного процесса не приведет к замене школьных учителей виртуальными педагогами. Такое мнение "Телеграфу" высказала глава общественной организации "Центр инновационного образования "Про.Свит" Александра Петушкова.

— Возвращение восьмилетки точно невозможно. Сейчас, во время войны в Украине, действительно много вызовов. Но в сфере образования происходит много важных перемен. Поэтому, мне кажется, мы наоборот станем примером для европейских стран и вообще других стран мира, — говорит эксперт.

По ее словам, после старта в стране образовательной реформы, охватывающей средние школы, не прогнозируется откат к советским подходам преподавания и организации образовательного процесса. В частности, общественный деятель исключает возврат 8-летних или 9-летних школ.

— Несмотря на войну, мы много работаем над внедрением инноваций в украинские реалии, смотрим на опыт других стран и очень быстро адаптируем для себя. Есть уже много наработанных у нас решений. На мой взгляд, вопрос о стагнации страны и образования не будет стоять. Поэтому, думаю, нашей системе образования точно не грозит восьмилетка, спрогнозировала она.

И хотя в Украине происходит быстрая цифровизация образования, эксперт скептически оценивает системную замену учителей в школах на виртуальных преподавателей.

— Это было уже, — говорит Александра Петушкова. — Есть "Всеукраинская школа онлайн", где записывают разные уроки. Но это более временное, поддерживающее решение. Онлайн-образование не всегда формирует навыки. Например, просмотрев видео, я могу определенное слово понять по-своему, нет возможности проконсультироваться, нет того менторства, как с учителем, который дает обратную связь, нет взаимодействия с другими детьми. Главное же – навыки. Считаю, что просто знание таблицы умножения не всегда единственное, что человеку помогает в жизни…

Поэтому онлайн-образование вряд ли может выполнить эту роль полноценно. Но сейчас есть временные решения, в том числе дистанционное образование. И это важно. Это дает возможность не терять время, учиться, несмотря на войну, — аргументировала глава ОО "Центр инновационного образования "Про.Свит".

Как сообщалось, в нынешнем году во многих начальных классах украинских школ сложилась критическая ситуация с преподаванием предметов и оптимизацией процесса обучения. Причиной тому, кроме появления тысяч маленьких беглецов от войны, является и нежелание властей решать вопросы по оптимальному количеству детей в классе. Это приводит к сбоям в развитии школьников.

Также "Телеграф" писал, что в 2023 году в одной из школ под Киевом сформировали 17 первых классов, в каждый из которых засчитали по 40 с лишним детей.