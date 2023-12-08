В Украине запустили открытую базу иностранных компонентов в оружии россиян: что о нем известно

Открытую базу помогали создавать тысячи людей, собиравших подробную информацию

В Украине появилась первая в мире открытая база данных, посвященная выявлению иностранных компонентов в оружии российских террористов, а также их иранских союзников. Базу создали на портале "Война и санкции" по инициативе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и она насчитывает уже более двух тысяч записей.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК. По данным агентства, все компоненты иностранных производителей, указанные в базе, используются российскими и иранскими террористами в беспилотниках, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы, бронетехнике и другом технологически зависимом вооружении.

"Демократический и цивилизованный мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий для агрессоров. Только так мы способны гарантировать мир, безопасность и стабильность на глобальном уровне. Именно с этой целью была создана единая база данных компонентов", – говорится в сообщении НАПК.

База создавалась при помощи тысяч людей – журналисты, расследователи, таможенники, банкиры, консультанты, технические специалисты и другие. В НАПК пообещали, что база будет регулярно обновляться и совершенствоваться; сейчас ознакомиться с ней можно по указанной ссылке.

Как выглядит база НАПК

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