Война — день 654: Украина ужесточает мобилизацию и готовится к отключениям света

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 9 декабря 2023 года. Украина пережила массовую атаку, которая, согласно с некоторыми прогнозами, может стать первой в череде зимних атак России против Украины. Как утверждает украинский лидер Владимир Зеленский, главная цель Украины на эту зиму, — не дать врагу закрепиться или перехватить инициативу на поле боя. Тем временем ТЦК усилили мобилизацию и начали рейды по тренажерным залам, в то время как в Минэнерго приготовили графики отключения электричества.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе. Но в ходе переговоров с союзниками обсуждаются не только они.

"Краткосрочно мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу также делали заказ для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год. Работа идет, скоро мы будем их получать. Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромный", — говорит министр. обороны Украины Рустем Умеров.

Данные за 6 декабря – можно увидеть по ссылке: Война — день 651: ВСУ успешно контратаковали на двух направлениях, враг продолжает наносить удары по Украине

Что было в Украине 7 декабря – читайте по ссылке: Война — день 652: ВСУ продолжают обороняться на ряде направлений, россияне несут потери

Информацию за 8 декабря смотрите по ссылке: Война — день 653: ВСУ бьют российских террористов, Авдеевка героически держится