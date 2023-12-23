Почему подбитые беспилотники все еще опасны: Игнат дал ответ

Даже поврежденный дрон еще может лететь некоторое расстояние – сугубо по инерции.

Российские ударные беспилотники даже в подбитом состоянии могут лететь еще несколько километров, поэтому они и долетают до Киева или Львова. Именно поэтому подбитый над Киевом российский БПЛА попал в жилой дом.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона. По его словам, это был подбитый украинскими зенитчиками беспилотник.

"Если бы он попал полностью в этот дом, то там не было бы этажа просто, а не выбитые стекла в квартире и пожар. Это где-то "подранок", как я их называю. Они до Львова долетают, до Киева долетают и будут долетать. Это огромный город и они ищут маршруты. Они летят по дорогам, могут по реке лететь. Не всегда удается перехватить их на подступах к столице", – сказал Игнат.

Спикер ПС добавил, что даже поврежденный дрон еще может лететь некоторое расстояние – сугубо по инерции. Здесь все зависит от того, кто именно сбивает этот беспилотник – зенитная ракетная установка, самоходная зенитка с ее пушками, или расчет мобильной группы ПВО.

Если "Гепард", бьющий по тому дрону, или зенитки попадают, или ракета, то там шансов у него уже нет, он разрывается и падает вниз просто кусочками. А если его сбивают на юге огневые группы тем, что есть, то он летит, и хорошо, если боевая часть не активируется, тогда еще поражения мало будет. Но если боевая часть активируется во время падения, будет яма, воронка или такие нежелательные последствия", — резюмировал он.

Как писал "Телеграф", российские террористы вечером 21 декабря снова пытались атаковать Киев с помощью беспилотников "Шахед". Беспилотники были уничтожены, однако в результате падения обломков были повреждены здания в некоторых районах столицы, к сожалению, не обошлось и без пострадавших.

Во время воздушной тревоги в Киеве 21 декабря вечером один из российских беспилотников ударил в многоквартирный жилой дом.