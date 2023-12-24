В Украине усиливается мобилизация: как будут раздавать повестки по новому закону

Законопроект еще дорабатывается

В Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Более того, в Раде сейчас активно разрабатывают новый законопроект, который должен усилить данный процесс.

"Телеграф" рассказывает о том, как в Украине будут раздавать повестки, если нардепы проголосуют за новый закон. В последней версии документа, которую опубликовала Марьяна Безуглая, по этому поводу сказано следующее:

Повестки будут вручать — в ТЦК СП представителями ТЦК СП; по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими; по месту работы представителями ТЦК СП, работодателем, полицейскими; в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2023 года в "Слуге народа" анонсировали новый законопроект о мобилизации. В частности, он будет также касаться и демобилизации и ротации.

Также мы сообщали о том, что должно измениться для военнообязанных после начала работы электронного реестра военнообязанных "Оберег".