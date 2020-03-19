Скачать
Четверг, 19.03.2020
В Украине усилили меры контроля, призыв приостановили, ВОЗ испытывает вакцину от COVID-19 и другое: главные события 18 марта
В Украине усилили меры контроля, призыв приостановили, ВОЗ испытывает вакцину от COVID-19 и другое: главные события 18 марта
Covid-19: Канада дает гражданам налоговые каникулы
Covid-19: Канада дает гражданам налоговые каникулы
Фелипе Коутиньо может сменить Баварию на Челси
Фелипе Коутиньо может сменить Баварию на Челси
Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта
Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта

Коронавирус в Украине: на выездах в Радомышль развернуты карантинные посты

Коронавирус в Украине: на выездах в Радомышль развернуты карантинные посты
06:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НГУ

Новости Украины:В Радомышльском районе Житомирщины развернуты 5 карантинных постов.

На выездах из г.Радомышль Житомирской области начали действовать пять карантинных постов с целью проведения превентивных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе Национальной Гвардии Украины.

"На территории Радомышльского района выставлены 5 таких карантинных постов. В службу на постах привлекли сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и медицинских работников", – заявили в Нацгвардии в среду.

В информации отмечается, что медики осуществляют разъяснительную работу для граждан, въезжающих или покидающих Радомышль на личном транспорте.

Меры по недопущению распространения коронавируса в НГУ: 

С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 среди военнослужащих Национальной гвардии Украины проводятся превентивные мероприятия до окончания срока карантина. Соответствующий приказ подписал командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан.

В частности, документ предусматривает прекращение до окончания карантина следующей деятельности:

  • направление военнослужащих и служащих Национальной гвардии Украины в служебные командировки за границу, кроме командировок, связанных с представительством интересов государства в судебных органах (по вызову, повесткой), по возможности решать вопрос о переносе рассмотрения судебных заседаний или проведения их в режиме видеоконференции;

  • работу иностранных делегаций в Национальной гвардии Украины, кроме работы инструкторов, офицеров по взаимодействию с Национальной гвардией Украины от иностранных организаций (тренировочных миссий), которые уже находятся в подразделениях (воинских частях)

  • участие представителей Национальной гвардии Украины в учебных мероприятиях (курсах, тренингах), проводимых иностранными государствами и международными организациями в Украине;

  • планирование и проведение тактических учений, тактико-специальных, тактико-строевых и комплексно-полевых занятий, полевых выходов, учебных сборов, стрельб, за исключением военных частей (подразделений), в пункте постоянной дислокации которых оборудованы тиры для практической стрельбе из боевого стрелкового оружия или мультимедийное (интерактивное) оборудования, соблюдая очередности малочисленных учебных групп;

  • работа инспекций, инспекционных проверок, комплексных групп и групп офицеров.

Карантин в Украине: в Одесский городской электротранспорт не будут пускать более 10 человек

Генерал-лейтенант Николай Балан также ввел ограничения на зарубежные отпуска военнослужащих, проведение мероприятий по массовым участием личного состава (построение, строевые смотры, расширенные совещания и т.п.), увольнения из расположения воинских частей военнослужащих срочной службы.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомирская область, Коронавирус, Нацгвардия, Радомышль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
02 Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
03 Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
04 Зеленский и Дуда поговорили об эвакуации украинцев из Польши
05 Психологический тест, который расскажет о Вашем будущем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве расти не будет
Кличко говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве расти не будет
В мире более 206 тысяч человек заразились коронавирусом: за сутки умерли 882 человека
В мире более 206 тысяч человек заразились коронавирусом: за сутки умерли 882 человека
В Беларуси уже шесть человек выздоровели от коронавируса
В Беларуси уже шесть человек выздоровели от коронавируса
Закусочный луковый пирог с плавленым сыром - просто объедение
Закусочный луковый пирог с плавленым сыром - просто объедение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь