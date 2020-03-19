Коронавирус в Украине: на выездах в Радомышль развернуты карантинные посты

На выездах из г.Радомышль Житомирской области начали действовать пять карантинных постов с целью проведения превентивных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе Национальной Гвардии Украины.
"На территории Радомышльского района выставлены 5 таких карантинных постов. В службу на постах привлекли сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и медицинских работников", – заявили в Нацгвардии в среду.
В информации отмечается, что медики осуществляют разъяснительную работу для граждан, въезжающих или покидающих Радомышль на личном транспорте.
Меры по недопущению распространения коронавируса в НГУ:
С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 среди военнослужащих Национальной гвардии Украины проводятся превентивные мероприятия до окончания срока карантина. Соответствующий приказ подписал командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан.
В частности, документ предусматривает прекращение до окончания карантина следующей деятельности:
направление военнослужащих и служащих Национальной гвардии Украины в служебные командировки за границу, кроме командировок, связанных с представительством интересов государства в судебных органах (по вызову, повесткой), по возможности решать вопрос о переносе рассмотрения судебных заседаний или проведения их в режиме видеоконференции;
работу иностранных делегаций в Национальной гвардии Украины, кроме работы инструкторов, офицеров по взаимодействию с Национальной гвардией Украины от иностранных организаций (тренировочных миссий), которые уже находятся в подразделениях (воинских частях)
участие представителей Национальной гвардии Украины в учебных мероприятиях (курсах, тренингах), проводимых иностранными государствами и международными организациями в Украине;
планирование и проведение тактических учений, тактико-специальных, тактико-строевых и комплексно-полевых занятий, полевых выходов, учебных сборов, стрельб, за исключением военных частей (подразделений), в пункте постоянной дислокации которых оборудованы тиры для практической стрельбе из боевого стрелкового оружия или мультимедийное (интерактивное) оборудования, соблюдая очередности малочисленных учебных групп;
работа инспекций, инспекционных проверок, комплексных групп и групп офицеров.
Генерал-лейтенант Николай Балан также ввел ограничения на зарубежные отпуска военнослужащих, проведение мероприятий по массовым участием личного состава (построение, строевые смотры, расширенные совещания и т.п.), увольнения из расположения воинских частей военнослужащих срочной службы.
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