СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны (Фото)

Новости Украины:СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей.

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду предметов старины, имеющих культурную ценность, в одну из соседних государств, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, коллекционер из Волыни планировал переместить за границу старинные иконы, бумажные деньги и религиозные старопечатные книги, датированные XVIII-XIХ веком. Реликвии он скупал у местных жителей, а покупателей намеревался подыскать уже за пределами страны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчину выявили на таможенном посту "Городище". Культурные ценности правоохранители обнаружили скрытыми среди его багажа. Так, у злоумышленника изъято 14 предметов старины, которые сейчас направлены для проведения искусствоведческих экспертиз.

Открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.201 (покушение на совершение контрабанды) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: