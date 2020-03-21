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На Хмельнитчине для контактировавших с больными COVID-19 подготовили 549 коек

На Хмельнитчине для контактировавших с больными COVID-19 подготовили 549 коек
00:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Хмельницкой области сформировали 549 койко-мест для людей, которые будут контактировать с больными COVID-19.

Хмельницкая область подготовила 549 койко-мест для лиц, которые будут иметь контакт с больными COVID-19, но без признаков коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила заместитель председателя Хмельницкой ОГА Оксана Ситницкая.

"Они будут проходить 14-дневный карантин. Койко-места будут развернуты в 24 приспособленных зданиях, расположенных в каждом районе Хмельницкой области. Предварительно все объекты прошли проверку со стороны служб здравоохранения, полиции и ГСЧС", - пояснила она.

Ситницкая добавила, что по состоянию на 20 марта в Хмельницкой области были зарегистрированы два подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией. При этом одно из двух подозрений не подтвердилось. Сейчас лица находятся в Хмельницкой инфекционной больнице. Им проводятся все необходимые манипуляции.

Мужчина, который контактировал с умершей в Ивано-Франковске, госпитализирован

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Хмельницкая область, ГСЧС, Коронавирус, Covid-19.
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