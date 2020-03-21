Аэропорт "Одесса" продолжит строительство новой рулежной дорожки

Международный аэропорт "Одесса" использует закрытие на карантин, введенный из-за коронавируса, для строительства новой рулежной дорожки.
Как сообщили в аэропорту, с 20:00 субботы, 21 марта, до 02:00 4 апреля аэропорт "Одесса" будет закрыт для рейсов гражданской авиации.
Исключение составят отдельные, заранее согласованные рейсы для перевозки граждан с целью обеспечения защиты национальных интересов и в связи с выполнением международных обязательств.
Как отмечается, эти меры являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и жителей региона.
"В то же время, они позволят начать финальный этап реконструкции аэровокзального комплекса", - сообщили в аэропорту.
В частности, работы продолжатся на строительстве новой рулежной дорожки, которая соединит новую взлетно-посадочную полосу с новым перроном. По предварительным данным, работы по строительству новой рулежной дорожки продлятся до июля 2020 года.
Напомним:
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.