Аэропорт "Одесса" продолжит строительство новой рулежной дорожки

Новости Украины:Аэропорт "Одесса" использует закрытие на карантин для продолжения строительства новой рулежной дорожки.

Международный аэропорт "Одесса" использует закрытие на карантин, введенный из-за коронавируса, для строительства новой рулежной дорожки.

Как сообщили в аэропорту, с 20:00 субботы, 21 марта, до 02:00 4 апреля аэропорт "Одесса" будет закрыт для рейсов гражданской авиации.

Исключение составят отдельные, заранее согласованные рейсы для перевозки граждан с целью обеспечения защиты национальных интересов и в связи с выполнением международных обязательств.

Как отмечается, эти меры являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и жителей региона.

"В то же время, они позволят начать финальный этап реконструкции аэровокзального комплекса", - сообщили в аэропорту.

В частности, работы продолжатся на строительстве новой рулежной дорожки, которая соединит новую взлетно-посадочную полосу с новым перроном. По предварительным данным, работы по строительству новой рулежной дорожки продлятся до июля 2020 года.

Напомним: