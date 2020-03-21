В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов (Фото)

Киевская власть выделяет 23 млн грн на дезинфекционные мероприятия в жилых домах.
Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, что обнародованный на сайте КГГА.
”Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Департаменту финансов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов”, - говорится в документе.
Срок исполнения - 24 марта.
Напоминаем, в Киеве коммунальщикам поручено проводить дезинфекцию лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов.
Как сообщалось ранее:
Первым инфицированным в Тернопольской области оказался священник, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.
В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.
В связи с распространением коронавируса власти Кубы приняли решение закрыть границу для иностранцев.
В связи с распространением коронавируса власти Туниса приняли решение уйти на карантин.
В Нидерландах для людей пожилого возраста, больше других подверженных угрозе коронавирус, организовали час шопинга, в течение которого в супермаркеты будут пускать только их.