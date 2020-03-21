В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов (Фото)

Новости Украины:На дезинфекцию столичных домов выделили 23 млн грн.

Киевская власть выделяет 23 млн грн на дезинфекционные мероприятия в жилых домах.

Об этом говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС Киевской городской государственной администрации от 21 марта, что обнародованный на сайте КГГА.

”Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Департаменту финансов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов”, - говорится в документе.

Срок исполнения - 24 марта.

Напоминаем, в Киеве коммунальщикам поручено проводить дезинфекцию лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов.

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