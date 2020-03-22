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В Киеве на детских и спортивных площадках разместят напоминания о карантине

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В Киеве на детских и спортивных площадках разместят напоминания о карантине
00:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины:В Киеве на детских и спортивных площадках разместили таблички с предостережениями.

Предприятия, входящие в КО "Киевзеленстрой", начали размещать на детских и спортивных площадках информацию о запрете пользования ими во время карантина.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, такие таблички будут размещены и в зонах отдыха на территории киевских лесов.

Кроме того, управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда разместят эту информацию на детских площадках и во дворах жилых домов.

"Карантин вводится для того, чтобы обезопасить большинство от возможного заражения. Это же большинство воспринимает карантин как каникулы. К сожалению, большое количество детей продолжает играть на площадках, а спортсмены посещать ворк-ауты. Это недопустимо в условиях пандемии и чрезвычайной ситуации в Украине. В борьбе с вирусом главное оружие - ответственность и соблюдение таких простых правил, как оставаться дома вместо прогулки на детской площадке", - отметил и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Напомним: 

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.

  • В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.

  • С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

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Киев, КГГА, Карантин, Столица, Коронавирус.
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