В Киеве на детских и спортивных площадках разместят напоминания о карантине

Предприятия, входящие в КО "Киевзеленстрой", начали размещать на детских и спортивных площадках информацию о запрете пользования ими во время карантина.
Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, такие таблички будут размещены и в зонах отдыха на территории киевских лесов.
Кроме того, управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда разместят эту информацию на детских площадках и во дворах жилых домов.
"Карантин вводится для того, чтобы обезопасить большинство от возможного заражения. Это же большинство воспринимает карантин как каникулы. К сожалению, большое количество детей продолжает играть на площадках, а спортсмены посещать ворк-ауты. Это недопустимо в условиях пандемии и чрезвычайной ситуации в Украине. В борьбе с вирусом главное оружие - ответственность и соблюдение таких простых правил, как оставаться дома вместо прогулки на детской площадке", - отметил и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.
Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.