В Киеве на детских и спортивных площадках разместят напоминания о карантине

Новости Украины:В Киеве на детских и спортивных площадках разместили таблички с предостережениями.

Предприятия, входящие в КО "Киевзеленстрой", начали размещать на детских и спортивных площадках информацию о запрете пользования ими во время карантина.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, такие таблички будут размещены и в зонах отдыха на территории киевских лесов.

Кроме того, управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда разместят эту информацию на детских площадках и во дворах жилых домов.

"Карантин вводится для того, чтобы обезопасить большинство от возможного заражения. Это же большинство воспринимает карантин как каникулы. К сожалению, большое количество детей продолжает играть на площадках, а спортсмены посещать ворк-ауты. Это недопустимо в условиях пандемии и чрезвычайной ситуации в Украине. В борьбе с вирусом главное оружие - ответственность и соблюдение таких простых правил, как оставаться дома вместо прогулки на детской площадке", - отметил и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.

Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.