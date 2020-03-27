Одесса получила 10 тысяч британских экспресс-тестов

Новости Украины:Одесса получила 10 тысяч экспресс-тестов производства Великобритании.

В Одессу сегодня доставили из Великобритании 10 тысяч экспресс-тестов для дигностирования коронавируса Covid-19

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

"Одесса одна из первых в Украине занялась закупкой экспресс-тестов для города. Сегодня мы получили 10 тысяч таких тестов производства Великобритании", - отметил Труханов.

По его словам, экспресс-тесты разрешены к применению в Украине и имеют все необходимые сертификаты соответствия.

Директор департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко уточнила, что доставленные из Лондона экспресс-тесты поступили в инфекционную больницу. Их особенностью является то, что можно сразу проверить анализы крови, взятой как из вены, так и из капилляров. Это облегчит работу медперсонала и снизит вероятность соприкосновения с биоматериалом.

Напоминаем, Одесская область сегодня получила почти 6 тыс. экспресс-тестов на выявление коронавируса.

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