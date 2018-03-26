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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03)

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Google тренды недели
14:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 19 по 25 марта 2018 года.

Запрос "День весеннего равноденствия" (более 700 тыс. поисков)

В 2018 году весеннее равноденствие пришлось на 20 марта

Празднование Дня весеннего равноденствия в Мексике

Запрос "Время Киев" (более 280 тыс. поисков)

В ночь с субботы на воскресенье, 25 марта, Украина перешла на летнее время.

Запрос "Савченко" (более 130 тыс. поисков)

Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

Запрос "Украина Саудовская Аравия" (более 50 тыс. поисков)

23 марта завершился товарищеский матч между сборными Украины и Саудовской Аравии.

Запрос "желтый снег" (более 50 тыс. поисков)

В Одесской области выпал снег желтого цвета, вредных химических веществ при проверке В Дунайской гидрометеобсерватории не обнаружено.

Запрос "Ryanair" (более 40 тыс. поисков)

Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро.

Запрос "Пробне Зно 2018" (более 20 тыс. поисков)

В субботу состоялось первое пробное ВНО по украинскому языку.

Запрос "Катар" (более 20 тыс. поисков)

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визового режима

Петр Порошенко и эмир Катара/Фото: president.gov.ua

Запрос "40 святых" (более 20 тыс. поисков)

Праздник сорока святых отмечается ежегодно 22 марта.

Запрос "Борис Апрель" (более 20 тыс. поисков)

Участница шоу "Голос страны" Зианджа победила в боях Алексея Баклана и осталась в проекте.

Запрос "Тихоокеанский рубеж 2" (более 20 тыс. поисков)

В украинский прокат 22 марта вышел фильм "Тихоокеанский рубеж: Восстание" от режиссера Стивена С. ДеНайта.

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