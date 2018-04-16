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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.04 - 15.04)

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Google тренды недели
07:29 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 9 по 15 апреля 2018 года.

Запрос "Шахтер Динамо" (более 120 тыс. поисков)

14 апреля состоялся центральный матч 27-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".

Запрос "Реал Ювентус" (более 100 тыс. поисков)

"Реал" в скандальном матче 1/4 финала Лиги чемпионов проиграл "Ювентусу", но все-таки пробился в полуфинал.

Запрос "Рома Барселона" (более 100 тыс. поисков)

"Барселона" 3-й раз подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Запрос "Сирия" (более 50 тыс. поисков)

США и союзники выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля".

Запрос "Падение рубля" (более 50 тыс. поисков)

Российский рубль ускорил падение после заявления Дональда Трампа, доллар уже по 65 рублей.

Запрос "День космонавтики" (более 20 тыс. поисков)

12 апреля 1961 состоялся первый пилотируемый орбитальный полет человека в космос.

Запрос "Жеребьевка Лиги чемпионов" (более 25 тыс. поисков) и "Жеребьевка Лиги Европы" (более 5 тыс. поисков)

В пятницу, 13 апреля, состоялись жеребьевки полуфиналов ЛЧ и ЛЕ.

Запрос "Пятница 13" (более 20 тыс. поисков)

В 2018 году пятница 13-го выпадает два раза - первая в апреле, а вторая – в июль.

Запрос "Бавария Севилья" (более 20 тыс. поисков)

"Бавария" в ответном матче сыграла вничью с "Севильей" и прошла в следующий раунд ЛЧ

Запрос "Рэмпейдж" (более 10 тыс. поисков)

В украинский прокат 12 апреля вышел фильм "Рэмпейдж", от режиссера Брэда Пейтона.

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Новости Украины, Google Тренды, Google тренды недели, Лига Европы, Лига Чемпионов, Падение рубля, Рубль, Рэмпейдж, Сирия, Шахтер - Динамо.
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