День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США расширили санкции против России: опубликован список
США расширили санкции против России: опубликован список
Новости: Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина
Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде и новый состав ЦИК
Новости: Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Новости: Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
X

Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина

Смотрите фото (8)
Итоги 20 сентября
08:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Петр Порошенко выступил в парламенте с ежегодным посланием. Под Радой митинговали несколько сотен человек. Депутаты утвердили новый состав Центральной избирательной комиссии. Такими были главные новости 20 сентября в Украине.

___________________________________________________________________________________________________

Выступление Порошенко в Раде

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября выступил в парламенте с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Порошенко заявил, что за время его каденции не удалось завершить войну, борьба с коррупцией не дала ожидаемых результатов, украинцы пока не почувствовали улучшения качества жизни.

При этом глава государства отметил, что украинская власть не ошиблась в стратегии и Украина должна стать частью Европы без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния.

Рада уволила ЦИК

Депутаты Верховной Рады поддержали постановление об увольнении с должности 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек.

За соответствующий проект постановления №4789-д в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Таким образом депутаты уволили с занимаемых должностей 13 членов Центризбиркома, срок полномочий которых давно истек.

Среди них председатель ЦИК Михаил Охендовский, его заместители Андрей Магера, Жанна Усенко-Черная, а также члены ЦИК Татьяна Лукаш, Тамара Астахова, Юрий Данилевский, Игорь Жиденко, Александра Осадчук, Бронислав Райковский, Александр Чупахин, Юлия Швец, Александр Шелестов и Валерий Шелудько.

В то же время Олег Диденко и Екатерина Махницкая продолжают выполнять обязанности членов ЦИК, поскольку срок их полномочий еще не истек.

Новые санкции Вашингтона против Кремля

В Соединенных Штатах Америки ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России. Все они связаны с разведкой и оборонным комплексом.

Официальный представитель Государственного департамента США во время специального телефонного брифинга заявил, что часть этого дополнительного списка касается российского оборонного сектора.

 По его словам, санкции связаны, в частности, с вмешательством России в выборы в США, а также Актом противодействия противникам Америки через санкции.

Венгрия отреагировала на паспортный скандал

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег МИД Украины от высылки венгерского консула из Берегово из-за видео с раздачей паспортов.

Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали

Он подчеркнул, что двойное гражданство является обычной практикой в ЕС и в случае недружественных действий Киева пригрозил замедлить евроинтеграцию Украины.

Возле Верховной Рады вспыхнули стычки

В четверг, 20 сентября, под зданием Верховной Рады митингуют несколько сотен людей с флагами "Национального корпуса" и "ВО "Свобода", а также члены "Нацдружин". В какой-то момент между рядом митингующих и правоохранителями вспыхнули столкновения.

Двое сторонников "Нацкорпуса", которые раздавали листовки, перелезли через ограждение территории Верховной Рады. Полиция попыталась их оттеснить, однако активисты оказали сопротивление. Они пытались прорвать границу правоохранителей, поэтому вспыхнула стычкки.

Финал конкурса красоты Мисс Украина-2018

20 сентября состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина-2018. Победительницей конкурса стала киевлянка Вероника Дидусенко.

Победительницу выбрали из 25 самых красивых девушек из всех регионов страны. Девушки не только прошлись по подиуму, но и показывали свои интеллектуальные способности. По результатам конкурса и голосования экспертного жюри, главную корону "Мисс Украина 2018" завоевала киевлянка Вероника Дидусенко.

Украинка Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала чемпионкой мира. В финальном поединке украинка за две минуты выиграла иппоном у Фуны Танаки из Японии, которая брала мировое первенство в 2017-м году.

Билодид решила атаковать, не откладывая задачу проводить приемы на последние секунды. Она провела неплохую атаку в течение первой минуты, но Тонаки смогла отбиться. Но в конце второй минуты Дарья нашла свой шанс и провела бросок на оценку иппон. Это досрочная победа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Главные новости, Главные новости 20 сентября, Главные новости за день, Итоги 20 сентября, Итоги дня, Мисс Украина 2018, Петр Порошенко, ЦИК.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Минприроды проверяет утилизаторов ядохимикатов Прогноз погоды на 21 сентября: осеннее тепло сохранится, без осадков В Украине состоятся международные военные учения "Чистое небо-2018" в октябре

Последние новости

Женское здоровье: головные боли в период беременности Премьер Ирландии: Прогресса в переговорах о Brexit нет Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября
Сегодня читают
01 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
02 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
03 НАБУ опубликовало компрометирующую "переписку Омеляна"
04 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
05 Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Новости сегодня
08:39 "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
08:26 Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке
08:15 Пойманы на горячем: смешные котики и их неудачные попытки кражи
08:12 Хацкевич прокомментировал старт Динамо в Лиге Европы
08:05 В базу Миротворца "загремел" наместник Киево-Печерской лавры
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
Новости: МИД: В ДТП в России пострадали украинцы
МИД: В ДТП в России пострадали украинцы
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина-2018
Новости: Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь