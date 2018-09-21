Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина

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Выступление Порошенко в Раде

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября выступил в парламенте с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Порошенко заявил, что за время его каденции не удалось завершить войну, борьба с коррупцией не дала ожидаемых результатов, украинцы пока не почувствовали улучшения качества жизни.

При этом глава государства отметил, что украинская власть не ошиблась в стратегии и Украина должна стать частью Европы без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния.

Рада уволила ЦИК

Депутаты Верховной Рады поддержали постановление об увольнении с должности 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек.

За соответствующий проект постановления №4789-д в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Таким образом депутаты уволили с занимаемых должностей 13 членов Центризбиркома, срок полномочий которых давно истек.

Среди них председатель ЦИК Михаил Охендовский, его заместители Андрей Магера, Жанна Усенко-Черная, а также члены ЦИК Татьяна Лукаш, Тамара Астахова, Юрий Данилевский, Игорь Жиденко, Александра Осадчук, Бронислав Райковский, Александр Чупахин, Юлия Швец, Александр Шелестов и Валерий Шелудько.

В то же время Олег Диденко и Екатерина Махницкая продолжают выполнять обязанности членов ЦИК, поскольку срок их полномочий еще не истек.

Новые санкции Вашингтона против Кремля

В Соединенных Штатах Америки ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России. Все они связаны с разведкой и оборонным комплексом.

Официальный представитель Государственного департамента США во время специального телефонного брифинга заявил, что часть этого дополнительного списка касается российского оборонного сектора.

По его словам, санкции связаны, в частности, с вмешательством России в выборы в США, а также Актом противодействия противникам Америки через санкции.

Венгрия отреагировала на паспортный скандал

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег МИД Украины от высылки венгерского консула из Берегово из-за видео с раздачей паспортов.

Он подчеркнул, что двойное гражданство является обычной практикой в ЕС и в случае недружественных действий Киева пригрозил замедлить евроинтеграцию Украины.

Возле Верховной Рады вспыхнули стычки

В четверг, 20 сентября, под зданием Верховной Рады митингуют несколько сотен людей с флагами "Национального корпуса" и "ВО "Свобода", а также члены "Нацдружин". В какой-то момент между рядом митингующих и правоохранителями вспыхнули столкновения.

Двое сторонников "Нацкорпуса", которые раздавали листовки, перелезли через ограждение территории Верховной Рады. Полиция попыталась их оттеснить, однако активисты оказали сопротивление. Они пытались прорвать границу правоохранителей, поэтому вспыхнула стычкки.

Финал конкурса красоты Мисс Украина-2018

20 сентября состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина-2018. Победительницей конкурса стала киевлянка Вероника Дидусенко.

Победительницу выбрали из 25 самых красивых девушек из всех регионов страны. Девушки не только прошлись по подиуму, но и показывали свои интеллектуальные способности. По результатам конкурса и голосования экспертного жюри, главную корону "Мисс Украина 2018" завоевала киевлянка Вероника Дидусенко.

Украинка Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала чемпионкой мира. В финальном поединке украинка за две минуты выиграла иппоном у Фуны Танаки из Японии, которая брала мировое первенство в 2017-м году.

Билодид решила атаковать, не откладывая задачу проводить приемы на последние секунды. Она провела неплохую атаку в течение первой минуты, но Тонаки смогла отбиться. Но в конце второй минуты Дарья нашла свой шанс и провела бросок на оценку иппон. Это досрочная победа.