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Итоги 25 сентября: взрыв Молота, новые 20 гривен и Генассамблея ООН

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Главные новости 25 сентября
08:12 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В результате очередного взрыва миномета "Молот" пострадали военнослужащие. В обращение вошли новые 20 гривен. Новые санкции США против РФ. Такими были главные новости вторника, 25 сентября, в Украине.

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Снова взорвался "Молот"

Пресловутый миномет "Молот" взорвался на передовой 23 сентября. Пострадавшими в результате взрыва "Молота" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оказались двое военнослужащих из 72-й механизированной бригады Владимир Тимошенко и Владимир Розпутный. Инцидент произошел на Светлодарской дуге.

Миномет "Молот" за более чем два года эксплуатации в Вооруженных Силах Украины взрывается уже в шестой раз. И снова официальная позиция – виноваты сами солдаты.

В Украине ввели в обращение новые 20 гривен

Новые банкноты номиналом 20 гривен Нацбанк Украины вводит в обращение 25 сентября.

По дизайну она напоминает обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен.

На ней сохранены основные изображения банкноты образца 2003 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Ивана Франко, а на оборотной стороне – изображение здания Львовского оперного театра.

В Карпаты пришла настоящая зима

Карпаты засыпало снегом, а температура значительно опустилась.

Соседку Украины Румынию также засыпало снегом. Непогода бушевала 24 сентября, кое-где снежное покрытие было толщиной 10 сантиметров.

Отметим, что уезд Сибиу расположен на Трансильванском плато и на северных склонах Южных Карпат. Как информируют метеорологи, снег будет идти и в течение 25 сентября, а в общем, – осадки и такую же температуру воздуха прогнозируют до 28 сентября.

Не только заморозки: Погода в Украине продолжает ухудшаться

Россия получила ноту от Украины о непродлении договора о дружбе

Министерство иностранных дел России получило официальную ноту Украины о непродлении Договора о дружбе. Документ перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

Порошенко на Генассамблее ООН

Президент Петр Порошенко убежден, что миротворческая операция под эгидой Организации Объединенных Наций поможет восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом глава государства заявил на мероприятии высокого уровня по поддержке миротворческой деятельности ООН в Нью-Йорке.

США ввели новые санкции против России

Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

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Новости Украины, "Молот", Генассамблея ООН, Главные новости, Главные новости 25 сентября, Итоги 25 сентября, Итоги дня.
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