День Независимости Украины

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Итоги 7 октября: криминальная Одесса, День учителя и арест главы Интерпола

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Главные новости 7 октября
08:07 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Одессе в ночь произошла стрельба, пострадал человек. Появились подробности о пропавшем главе Интерпола. Украина отметила День учителя. Такими были главные новости воскресенья, 7 октября, в Украине и мире.

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В Украине отметили День учителя

В воскресенье, 7 октября, в Украине праздновали День работников образования.

Реформа образования в Украине сейчас является самой важной, и первые изменения уже можно увидеть в школе. Президент отметил, что сейчас, с началом реформы средней школы, также внедряется и инклюзивное обучение, и среди учителей, участвовавших в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine, есть те педагоги, которые специализируются на инклюзивном образовании.

Лучшим педагогом-новатором Украины в 2018 по версии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель информатики из Запорожья Александр Жук.

В этом году победитель получит год бесплатного обучения от общественной организации "Освіторія", 250 тысяч гривен и поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2019.

Главы правительства поздравили учителей с профессиональным праздником

Криминальная Одесса: две перестрелки за сутки и поджог авто

В ночь на 7 октября в Одессе произошла стрельба. Одесские СМИ сообщили о раненом активисте местного "Автомайдана", однако в организации заверили, что пострадавший не является членом одесской ячейки Всеукраинского объединения "Автомайдан".

Стрельба произошла примерно в 23:00 6 октября на Люстдорфской дороге в Киевском районе Одессы. По предварительным данным, на светофоре возле АЗС к одному из автомобилей подъехала другая машина – из нее вышло несколько человек и открыли огонь.

"Нападение на активиста" в Одессе: полиция задержала подозреваемых

Полиция сообщает, что в результате стрельбы был ранен один человек, его госпитализировали. Утром 7 октября полиция сообщила о задержании двух злоумышленников в Белгороде-Днестровском. По предварительным данным правоохранителей, стрельба произошла из-за разборок, связанных с так называемыми лотомаркетами

Смотрите видео с места стрельбы 6 октября в Одессе:

Днем 7 октября в центре Одессы произошла новая стрельба, в результате которой есть раненые. Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям примерно в 12:45 7 октября. По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета марки "Флобер". Мужчина получил ранение и был госпитализирован.

Кроме того, в  Одессе на одной из автостоянок неизвестные сожгли пять автомобилей. После прибытия на место пожара в 04:02 там уже горели открытым пламенем пять вплотную припаркованных легковых автомобилей. Спасатели локализовали пожар в 04:12 и ликвидировали - в 04:51. В результате пожара уничтожены пять автомобилей и повреждены три автомобиля на общей площади 50 кв. м. Спасены от возгорания 15 автомобилей на автостоянке. Погибших и пострадавших нет.

Пропавший глава Интерпола нашелся и подал в отставку

Китайские власти подтвердили арест президента Интерпола, китайца Мэн Хунвея, который исчез во время поездки на Родину в отпуск.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте международного ведомства в воскресенье, 7 октября.

 

"Сегодня, 7 октября, генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике. Исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян. Нового президента на срок два года до окончания мандата Интерпол изберет в конце ноября.

UFC: россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора МакГрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора МакГрегора в главном бою вечера UFC 229. Бой закончился досрочно.

В четвертом раунде ирландец сдался после удушающего приема, который провел Нурмагомедов.

После боя произошла скандальная драка. Нурмагомедов покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора, а секундант россиянина напал на самого ирландца.

Старт юношеских Олимпийских игр

В первый день соревнований на Летних юношеских Олимписких играх-2018 в Буэнос-Айресе сборная Украины завоевала свою дебютную медаль.

В Буэнос-Айресе торжественно открыли юношеские Олимпийские игры-2018 (Фото)

17-летний дзюдоист Олег Вередыба стал обладателем бронзы в категории до 55 кг. В своей первой схватке Олег победил Ариэля Шульмана (Израиль), затем эквадорца Брайана Гарбоа. В полуфинале украинец уступил монголу Темууджину Ганбургеду, а в схватке за бронзу победил француза Ромена Валадье Пикара.

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Новости Украины, Главные новости, Главные новости 7 октября, День учителя, Интрпол, Итоги 7 октября, Итоги дня.
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