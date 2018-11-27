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Итоги 26 ноября: военное положение в Украине, дата выборов, победа Ощадбанка

Итоги 26 ноября: военное положение в Украине, дата выборов, победа Ощадбанка
07:55 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Депутаты вечером по итогам голосования ввели военное положение в Украине. Стала известна дата президентских выборов. Выступление Ельченко в Совбезе ООН о состоянии украинских моряков. Ощадбанк в международном суде выиграл дело у РФ из-за аннексии Крыма.

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В Украине официально ввели военное положение

Вечером, 26 ноября, депутаты утвердили введение военного положения в 10 областях Украины на 30 суток с 28 ноября.

276 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале проголосовали за закон об утверждении указа президента Украины ”О введении военного положения в Украине” (№9338).

Официальный портал Верховной рады Украины опубликовал принятый 276 голосами "за" Закон об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного состояния в Украине" №9338.

Сразу после этого СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов.

В связи с введением военного положения люди в областях с военным положением будут жить обычной жизнью, а параллельно будут приниматься меры по укреплению обороноспособности.

Депутаты назначили дату президентских выборов

Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года сразу после голосования за введение военного положения. Депутаты и члены правительства перед голосованием выступили с яркими речами за закон о военном положении.

Ощадбанк против России

"Ощадбанк" выиграл в международном арбитраже у РФ $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма. Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка (Киев), причиненных в результате аннексии Россией Крыма.

Ельченко выступил в Совете Безопасности ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил о том, что среди шестерых украинских моряков, раненных во время обстрела со стороны российских кораблей, один находится в критическом состоянии.

Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья

Германия и Франция солидарны с Украиной и поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность. Заседание в Совете Безопасности ООН продолжается.

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Верховная Рада, Выборы, Ощадбанк, Президентские выборы, Военное положение.
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