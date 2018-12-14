Итоги 13 декабря: Дата Томоса, решения саммита ЕС и эпидемия гриппа

Новости Украины: Томос Вселенского патриарха будет вручен предстоятелю 6 января 2019 года. В Украине зафиксировали первый в сезоне летальный случай от гриппа. В Брюсселе проходил саммит ЕС. Такими были главные новости в четверг, 13 декабря, в Украине и мире.

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В УПЦ КП назвали дату вручения Томоса

Томос об автокефалии будет вручать Вселенский патриарх. Будущий глава Единой поместной православной церкви получит его в Константинополе 6 января следующего года.

Так, Томос вручат после божественной литургии, которая состоится в этот день в Константинополе как сослужение Вселенского патриарха и предстоятеля поместной церкви. К слову, Томос вручается на литургии, которую возглавляет вселенский патриарх. Он служит лишь 12 раз в год – в самые большие праздники. Так, 6 января по юлианскому календарю будет Крещения, на котором будет служить Варфоломей.

Между тем СБУ предотвратила провокации накануне Объединительного собора. В частности, акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13-14 декабря на территории Киево-Печерской лавры.

Эпидемия гриппа

В Украине официально объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. Кроме того, уже зафиксировали первый в сезоне осень-зима 2018 года летальный случай от риновирусной инфекции.

В ВОЗ опубликовали прогнозы в отношении штаммов гриппа, которые вероятно будут циркулировать в Украине в этом сезоне. В сезоне 2018-2019 в Украине "будут гулять" три штамма гриппа: "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо". Мы собрали полезную информацию о симптомах, профилактике и лечении.

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это резкое повышение температуры тела (более 38°С), головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель и насморк.

Эти симптомы гриппа игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.

Самым действенным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины – начало осени (сентябрь-октябрь). Впрочем, прививки можно делать и позже – в течение всего сезона гриппа. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

Еще один лоукостер для украинцев

В Украину заходит еще один лоукостер – авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе. Среди них и прямой рейс Киев – Вена.

Так, новые рейсы из столицы Австрии в Киев стартуют с 1 февраля 2019 года. В неделю будет 5 перелетов: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

К слову, цены на билеты в авиакомпании примерно такие же, как и в Ryanair.

В частности, билеты на рейс Киев – Вена от Laudamotion должны появиться в продаже 13 декабря. Также лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.

В Брюсселе проходил саммит ЕС

Главными темами саммита Евросоюза стали инцидент в Керченском проливе и выход Британии из ЕС.

По итогам встречи лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России.

Отдельным решением Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. При этом конкретные меры в связи с инцидентом приняты не были.

Также Брюссель официально подтвердил, что новых переговоров по Brexit не будет и на ратификацию в британском парламенте должен быть вынесен уже имеющийся документ.

Полиция ликвидировала стрелка, который устроил атаку на ярмарке в Страсбурге

Французские правоохранители застрелили подозреваемого в совершении теракта в Страсбурге Шерифа Шекатта во время задержания.

Позже стало известно, что ответственность за стрельбу на рождественской ярмарке взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

В Турции произошла железнодорожная катастрофа

В Анкаре 13 декабря утром скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход, в результате аварии погибли девять и пострадали 48 пассажиров.

По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости порядка 80-90 км/ч. Поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на состав. Авария произошла примерно через четыре минуты после того, как поезд тронулся от станции Энимахалле в пригороде турецкой столицы.