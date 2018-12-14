Скачать
Пятница, 14.12.2018
Командующий ВМС Украины в Пентагоне: стало известно, что обсудили
Командующий ВМС Украины в Пентагоне: стало известно, что обсудили
Итоги 13 декабря: Дата Томоса, решения саммита ЕС и эпидемия гриппа
Итоги 13 декабря: Дата Томоса и эпидемия гриппа
Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера
Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера
Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать

Итоги 13 декабря: Дата Томоса, решения саммита ЕС и эпидемия гриппа

Смотрите фото (3)
Итоги 13 декабря: Дата Томоса, решения саммита ЕС и эпидемия гриппа
08:54 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Томос Вселенского патриарха будет вручен предстоятелю 6 января 2019 года. В Украине зафиксировали первый в сезоне летальный случай от гриппа. В Брюсселе проходил саммит ЕС. Такими были главные новости в четверг, 13 декабря, в Украине и мире.

___________________________________________________________________________________________________

В УПЦ КП назвали дату вручения Томоса

Томос об автокефалии будет вручать Вселенский патриарх. Будущий глава Единой поместной православной церкви получит его в Константинополе 6 января следующего года.

Так, Томос вручат после божественной литургии, которая состоится в этот день в Константинополе как сослужение Вселенского патриарха и предстоятеля поместной церкви. К слову, Томос вручается на литургии, которую возглавляет вселенский патриарх. Он служит лишь 12 раз в год – в самые большие праздники. Так, 6 января по юлианскому календарю будет Крещения, на котором будет служить Варфоломей.

Главные теми Объединительного собора

Между тем СБУ предотвратила провокации накануне Объединительного собора. В частности, акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13-14 декабря на территории Киево-Печерской лавры.

Эпидемия гриппа

В Украине официально объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. Кроме того, уже зафиксировали первый в сезоне осень-зима 2018 года летальный случай от риновирусной инфекции.

 В ВОЗ опубликовали прогнозы в отношении штаммов гриппа, которые вероятно будут циркулировать в Украине в этом сезоне. В сезоне 2018-2019 в Украине "будут гулять" три штамма гриппа: "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо". Мы собрали полезную информацию о симптомах, профилактике и лечении.

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это резкое повышение температуры тела (более 38°С), головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель и насморк.

В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа

Эти симптомы гриппа игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.

Самым действенным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины – начало осени (сентябрь-октябрь). Впрочем, прививки можно делать и позже – в течение всего сезона гриппа. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

Еще один лоукостер для украинцев

В Украину заходит еще один лоукостер – авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе. Среди них и прямой рейс Киев – Вена.

Так, новые рейсы из столицы Австрии в Киев стартуют с 1 февраля 2019 года. В неделю будет 5 перелетов: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

К слову, цены на билеты в авиакомпании примерно такие же, как и в Ryanair.

В частности, билеты на рейс Киев – Вена от Laudamotion должны появиться в продаже 13 декабря. Также лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.

В Брюсселе проходил саммит ЕС

Главными темами саммита Евросоюза стали инцидент в Керченском проливе и выход Британии из ЕС.

По итогам встречи лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России.

Отдельным решением Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. При этом конкретные меры в связи с инцидентом приняты не были.

Также Брюссель официально подтвердил, что новых переговоров по Brexit не будет и на ратификацию в британском парламенте должен быть вынесен уже имеющийся документ.

Полиция ликвидировала стрелка, который устроил атаку на ярмарке в Страсбурге

Французские правоохранители застрелили подозреваемого в совершении теракта в Страсбурге Шерифа Шекатта во время задержания.

Позже стало известно, что ответственность за стрельбу на рождественской ярмарке взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

В Турции произошла железнодорожная катастрофа

В Анкаре 13 декабря утром скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход, в результате аварии погибли девять и пострадали 48 пассажиров. 

 

По уточненной информации, перед столкновением поезд достиг скорости порядка 80-90 км/ч. Поезд сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на состав. Авария произошла примерно через четыре минуты после того, как поезд тронулся от станции Энимахалле в пригороде турецкой столицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Евросоюз, УПЦ КП, Томос, Итоги дня, Главные новости, Итоги 13 декабря, Главные новости 13 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
03 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
04 Маникюр на Новый год 2019: зимние идеи маникюра для праздника 31 декабря (Фото)
05 День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Эпидемия наступает: украинцев предупреждают об &quot;агрессивном&quot; гриппе
Грипп наступает: зафиксирована первая смерть
Евросоюз отказал Британии в повторных переговорах по Brexit
Евросоюз отказал Британии в повторных переговорах по Brexit
Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь