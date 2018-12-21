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Итоги 20 декабря: план подготовки к выборам, наемники Вагнера, рынок земли и одна пенсия в декабре

Итоги 20 декабря: план подготовки к выборам, наемники Вагнера, рынок земли и одна пенсия в декабре
08:04 Сегодня Телеграф Фото: Pixabay

Новости Украины: ЦИК утвердила план подготовки и проведения президентских выборов в 2019 году. СБУ установила наемников "ЧВК Вагнера", которые были в ЦАР в день убийства российских журналистов. Верховная Рада обязала Кабинет Министров Украины разработать и подать в 1 марта 2019 закон "Об обороте земель". Опровержение информации о выплате двух пенсий в декабре.

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ЦИК утвердила план проведения президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на очередном заседании в четверг утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины, решением парламента назначенных на 31 марта 2019 года. Также утвержден Порядок контроля над поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины.

СБУ установила наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР

Служба безопасности Украины установила 37 граждан РФ, которые привлекаются руководством военной разведки России к выполнению служебных задач в Центральноафриканской республике (ЦАР), 10 из них находились в ЦАР непосредственно в день убийства троих российских журналистов.

ВР обязала Кабмин до 1 марта 2019 года подать закон о рынке земель

Верховная Рада приняла законопроект № 9355-5 о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Данный закон, согласно переходным положениям Земельного кодекса, является условием для запуска рынка земель. 

Данный законопроект вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Также Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" аукционов.

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В Минсоцполитики объяснили: в декабре правительство не выплатит пенсии за январь

В Министерстве социальной политики Украины опровергли информацию о возможной выплате в декабре пенсий за декабрь 2018 года и январь 2019 года одним платежом.

Ранее сообщалось, в конце декабря украинские пенсионеры получат две пенсии. Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд Украины выплатить пенсионерам в конце года декабрьскую и январскую пенсии. В правительстве собираются перестраховаться от возможных задержек в связи с грядущими праздниками. 

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Верховная Рада, СБУ, Рынок земли, Выборы, РФ, ЦИК, ЧВК "Вагнер".
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