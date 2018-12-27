Итоги 26 декабря: военное положение отменено, санкции против РФ и снежный коллапс

Новости Украины: В Украине официально завершилось действие военного положения в десяти областях. СНБО принял решение о введении санкций против РФ. В Украине бушуют сильные снегопады и метели. Такими были главные новости среды, 26 декабря, в Украине и мире.

Завершение военного положения

Во время заседания СНБО Президент Украины Петр Порошенко объявил, что 26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Он был введен сроком на 30 дней с 26 ноября в связи с агрессией России в Азовском море и захвата в плен украинских моряков.

По словам Порошенко, если бы не выборы, которые назначены на 31 марта 2019 года, он бы обратился к Верховной Раде с просьбой продлить военное положение

Украинский президент сообщил, что за время действия военного положения в 10 областях зарегистрировано на 26% преступлений меньше, чем было раньше. Также, была усилена охрана государственной границы, объектов инфраструктуры, а в восточных областях страны серьезно усилена противовоздушная оборона.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что за период действия военного положения в Украину не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации.

Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада расширит список санкций депутатами Госдумы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР". В список будут внесены и предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".

Впоследствии, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении РФ.

"Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины",– уточнили в СНБО.

Кроме этого, СНБО ввело санкции против организаторов "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконного содержание их в российских СИЗО.

Украину накрыла непогода

В Украине бушует циклон Тете, который принёс с собой сильные снегопады и метели. Из-за этого без электроснабжения остались 479 населенных пунктов в десяти областях.

Больше всего пострадала Днепропетровская и Полтавская области, там без света остались 172 и 119 населенных пунктов соответственно. В некоторых городах и селах на Полтавщине из-за непогоды отменили занятия в школах, а также закрыли въезд в область для всех видов транспорта.

Также, от сильных снегопадов пострадала Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская и Сумская области. В школах Кропивницкого приостановили обучение до 9 января.

Из-за сильной непогоды пострадали и дети Киевской области. Там утром 26 декабря на трассе Долина – Майское из-за снежных сугробов застрял школьный автобус, в котором находились 30 учеников.

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Парламент Израиля утвердил решение о самороспуске из-за разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию страны. Выборы в парламент пройдут 9 апреля.

Украина продлила запрет на въезд мужчин из России

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрастеот 16 до 60 лет, несмотря на окончание действия военного положения. В Украину за время действия военного положения не пустили 1616 граждан России.