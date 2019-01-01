Итоги 31 декабря: первые кандидаты в президенты, взрыв газа в России и поздравление Порошенко

Новости Украины: В понедельник, 31 декабря, ЦИК начала регистрировать первых кандидатов в президенты Украины. В многоэтажке в российском Магнитогорске произошел взрыв газа, есть жертвы. Бойцы Вооруженных сил трогательно поздравили украинцев с Новым годом. Такими были главные новости 31 декабря в Украине и мире.

Старт избирательной кампании и первый кандидат

31 декабря в Украине началась предвыборная кампания очередных выборовпрезидента страны. С этого дня по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Первым свои документы для участия в выборах как кандидат на пост президента Украины подал экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

Во время регистрации Шевченко заявил, что ушел из бизнеса еще 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд. Он также рассказал, почему решил пойти в президенты Украины и где взял такие деньги (2,5 миллиона гривен).

Я решил идти в президенты потому, что имею достаточные знания, хорошее образование, в частности и украинское и иностранное, и успешный опыт в бизнесе и в государственной сфере, также я имею большие связи за рубежом. Это мои личные средства от недвижимости, которые отражаются в декларации,

В Магнитогорске обрушилась часть жилого дома

В городе Магнитогорске в России в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Сначала было известно о 3 погибших: 2 взрослых и 1 ребенке, однако потом количество жертв возросло до 4 человек. Всего под завалами могут быть до 35 человек.

По данным чрезвычайщиков, в десятиэтажном доме повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона после взрыва. Зоной ЧС определена улица Карла Маркса в Магнитогорске. Тем временем служба газораспределения сообщила о технической исправности газовых сетей в магнитогорском доме, где взорвался газ.

Из-за взрыва в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин. Он встретился с пострадавшими от взрыва и руководством региона. Списки жителей, которые опубликовали российские СМИ, свидетельствуют, что в результате взрыва могла пострадать, или даже погибнуть украинка. Сейчас с женщиной вообще нет связи.

Так, в списке из 35 жителей, с которыми сейчас нет связи, фигурирует имя уроженки Шепетовки, что на Хмельнитчине, Татьяны Антиповой. Также известно, что женщина родилась 29 августа 1986 года.

Порошенко поздравил с Новым годом

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. В своем поздравлении, в первую очередь, он вспомнил о создании Православной церкви Украины и получение томоса от Вселенского патриархата, которое состоится 6 января в Стамбуле.

Порошенко заверил, что самое тяжелое и худшее уже позади.

Вечер 31 декабря президент с женой провел возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.

Поздравление бойцов ВСУ с Новым годом

Украинские защитники записали трогательное поздравление для украинцев с Новым годом. Видео было снято на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

Украинские защитники из разных подразделений прочитали трогательное стихотворение из окопов и на блокпосту. Слова военных звучали под рождественскую мелодию украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик".

Еще одно трогательное поздравление опубликовали бойцы 10-й горно-штурмовой бригады. На кадрах видно, как бойцы едут на боевой машине, а она украшена яркими гирляндами. Один из защитников обращается к украинцам в одежде Святого Николая, поверх которой надет бронежилет.

Россия продлила запрет на транзит грузов из Украины

Россия вновь продлила на полгода ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации"… изменение, заменив в пункте 4 слова "до 1 января 2019 года" словами "до 1 июля 2019 года", - говорится в документе.

Израиль закупил украинские радары

Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга-М". Подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к настоящему моменту нет.

Израиль получил украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки, ключевой задачей которой станет отслеживание наземных и мобильных целей, сообщает сайт defence-blog.com со ссылкой на публикацию ImportGenius.

При помощи украинской станции радиотехнической разведки ВВС Израиля поставят под контроль перемещения иранских баллистических ракет по территории Сирии, а также смогут отследить перемещения мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 "Фаворит", которые в настоящий момент представляют наибольшую опасность для израильских ВВС.