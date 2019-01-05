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Итоги 4 января: первый кандидат в президенты Украины и победа Цуренко

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Итоги 4 января: первый кандидат в президенты Украины и победа Цуренко
10:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В ЦИК зарегистрирован первый кандидат на пост президента Украины, синоптик рассказала о погоде на Сочельник и Рождество, победа Леси Цуренко в Брисбене.

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Первый кандидат на пост президента Украины

В Центризбиркоме зарегистрировали первого кандидата на пост президента Украины. Им стал экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко. Помимо Шевченко в Центризбирком поступили документы еще пяти участников президентской гонки.

Согласно информации пресс-службы ЦИК, Игорь Шевченко 31 декабря 2018 года лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост главы государства вместе с документами, необходимыми для регистрации на выборах президента.

Убийство сотрудника госохраны

Житель Киева, который подозревается в убийстве мужчины на улице Саперное поле, явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката.

С подозреваемым проводят первоочередные следственные действия. В полиции пояснили, что между мужчиной, который выгуливал собак, и водителем автомобиля случился дорожный конфликт, в ходе которого пешеход нанес автомобилисту удар рукой в голову. По данным СМИ, подозреваемым является профессиональный боксер-тяжеловес.

Какой будет погода на Сочельник и Рождество

В Украине на рождественские праздники, 6 и 7 января, придет резкое похолодание, а столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

Синоптик отметила, что морозы придут в Украину, а в большинстве областей будет падать снег. Поэтому на праздники украинцы получат настоящую морозную погоду.

"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать до -8-11 градусов мороза",– отметила Диденко.

Подготовка к Рождеству

Традиционно, вечером 6 января в канун Рождества отмечается Сочельник. Этот праздник имеет свою историю, традиции и запреты.

Считается, что именно этой ночью появился на свет Богомладенец Христос. Сочельник также является заключительным днем Рождественского поста. Примечательно, что называется этот день так благодаря блюду, которое традиционно ели в этот день – сочиво, оно представляло собой размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами.

Главное традиционное блюдо на рождественском столе - это кутья. Как приготовить главное блюдо узнайте тут.

А тем временем жителям Ивано-Франковска на Рождество подарили еще один выходной. Мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook объявил 8 января выходным.

Передача церкви лаврских мощей

Кабинет министров должен отменить постановление 1991 года, согласно которому мощи 120 святых из Лаврских пещер передавались церкви. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу экс-директор Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец.

Он выразил обеспокоенность состоянием сохранности мощей и заповедника в целом, а также подчеркнул, что постановление не учитывало действующее законодательство, интересы общества "и скорее всего было политически ангажированным".

Цуренко обыграла Осаку

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA Premier. В полуфинале Брисбена наша теннисистка справилась со второй сеяной Наоми Осакой.

Для победы украинке понадобилось чуть более часа. За это время ей удалось сделать 6 эйсов при 2 двойных ошибках, 20 виннеров и 14 невынужденных ошибок. Ее соперница на свой счет записала 8 эйсов, 2 двойные ошибки, 22 виннера и 26 невынужденных ошибок.

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