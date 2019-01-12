Итоги 11 января: непогода в Украине, смерть украинцев в Польше, кандидаты в генсеки СЕ, Северная Македония и НАТО

Новости Украины: В Украине разбушевалась непогода, парализовав движение на нескольких трассах государственного значения. В Польше в результате падения с корабля погиб наш моряк, а в ДТП умер украинский журналист. Составлен список кандидатов на пост генсенка СЕ, Украина определись, кого будет поддерживать. Македония завершила многолетний процесс переименования страны.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Погода блокирует дороги в ряде областей

Из-за сложных погодных условий введены ограничения проезда по некоторым дорогам общего пользования в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

В субботу, 12 января, в западной части, днем и в северных, местами в центральных областях Украины пройдет небольшой снег, ночью в восточных областях умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Украинец выпал за борт корабля

Завершилась спасательная операция по поиску украинского моряка, выпавшего за бортторгового корабля в Балтийском море на севере Польши.

Операцию проводили в пределах 5 морских миль от побережья в районах Пуцкой и Гданьской заливов, но прекратили около 7 утра, поскольку по информации Морской службы поиска и спасения шансы на обнаружение его живым «близки к нулю».

Также вчера сообщалось, что в Польше в результате ДТП погиб журналист Роман Кисиль.

Кого будет поддерживать Украина в СЕ?

Украина определилась, кого поддержит в борьбе за кресло генсека Совета Европы. Среди кандидатов на должность нового генерального секретаря Совета Европы Украина поддержит главу МИД и вице-премьера Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Ранее в Совете Европы определились со списком кандидатов на пост генерального секретаря организации.

Македония решила конфликт с Грецией и готовится в НАТО

Парламент Македонии окончательно принял конституционные изменения, изменив название страны на Северную Македонию.

Поправки предусматривают изменение названия страны на "Северную Македонию", а также закрепляют отсутствие претензий к суверенитету и территории соседних государств, предусматривают сохранение идентичности македонского народа и обязанности государства по поддержке диаспоры.