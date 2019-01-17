Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе и взрыв смертника

Новости Украины: На Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. В Сирии смертник взорвал себя рядом с патрулем американских военных. Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг. Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра. Такими были главные новости среды, 16 января, в Украине и мире.

Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении административной ответственности за буллинг во время учебного процесса.

Данным законом буллинг (травля) определяется как деяние участников учебного процесса, которое заключается в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которое совершается в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, либо таковым в отношении других участников учебного процесса, вследствие чего пострадавшему нанесен психологический или физический ущерб.

Взрыв смертника в Сирии

Взрыв произошел в центре города Манбидж в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого на момент взрыва могли находиться по меньшей мере 15 американских военных.

Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Группа джихадистов ИГИЛ заявила, что один из ее членов взорвал жилет с взрывчаткой рядом с патрулем.

The video of the explosion the moment two US soldiers were killed and four more injured. 9 civilians killed. This is going to be a regular occurrence under #TurkishBackedTerrorism with thousands of jihadists allied with Turkey in #Manbij waiting to invade and massacre Kurds. pic.twitter.com/YSYa1qFRgI — Dr. Hawzhin Azeez (@Dr_HawzhinAzeez) 16 января 2019 г.

В результате взрыва погибли два американских военнослужащих, один курдский боец и девять мирных жителей. В то же время 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть граждане США.

На Донбассе расстреляли грузовик с украинскими военными

В результате обстрела несколько украинских военных получили ранения. Инцидент произошел на границе Донецкой и Луганской областей за поселком Троицкое Попаснянского района. По сообщениям военных, обстрел велся с оккупированной территории, а именно – из реактивного противотанкового гранатомета.

По предварительным данным, оккупационные силы РФ попали противотанковой ракетой в припаркованный УРАЛ. В это время рядом и в самом грузовике находились военнослужащие, большинство из которых получили легкие ранения и контузию.

В то же время четверо бойцов находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. В штабе ООС подтвердили эту информацию.

"Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и они эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В США назвали дату выхода из ракетного договора

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля.

При этом, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова и дальше работать для спасения ракетного договора.

В РФ продлили арест всем задержанным украинским морякам

Суд в Москве на три месяца продлил арест четырем украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива. Накануне в закрытом режиме были рассмотрены ходатайства о продлении ареста 20 морякам.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением Лефортовского суда.

Депутаты в Британии не отправили правительство Мэй в отставку

Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй, который инициировала оппозиционная Лейбористская партия после провального голосования за соглашение о выходе из ЕС.

За отставку правительства проголосовали 306 депутатов, против - 325.

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Лейбористская партия после вчерашнего провального голосования за соглашение о выходе из ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.

Выступление американской гимнастки покорило соцсети

На студенческом турнире по гимнастике Under Armour 2019 Collegiate Challenge американская гимнастка Кэтрин Охаши показала яркое выступление.

Охаши показывала номер под музыку Майкла Джексона. Выступление Кэтрин понравилось судьям, которые поставили ей высший балл.

Видео этого пируэта быстро разошлось в соцсети Twitter. Сейчас у видео более 37 миллионов просмотров, 164 тысячи репостов и 685 тысяч лайков.