Скачать
Четверг, 17.01.2019
На Донабассе много раненых: украинские военные попали под удар боевиков
На Донабассе много раненых: украинские военные попали под удар боевиков
Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе и взрыв смертника
Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе
Фран Соль - игрок киевского Динамо
Фран Соль - игрок киевского Динамо
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)

Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе и взрыв смертника

Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе и взрыв смертника
08:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. В Сирии смертник взорвал себя рядом с патрулем американских военных. Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг. Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра. Такими были главные новости среды, 16 января, в Украине и мире.

Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении административной ответственности за буллинг во время учебного процесса.

Данным законом буллинг (травля) определяется как деяние участников учебного процесса, которое заключается в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которое совершается в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, либо таковым в отношении других участников учебного процесса, вследствие чего пострадавшему нанесен психологический или физический ущерб.

Взрыв смертника в Сирии

Взрыв произошел в центре города Манбидж в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого на момент взрыва могли находиться по меньшей мере 15 американских военных.

Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Группа джихадистов ИГИЛ заявила, что один из ее членов взорвал жилет с взрывчаткой рядом с патрулем.

В результате взрыва погибли два американских военнослужащих, один курдский боец и девять мирных жителей. В то же время 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть граждане США.

На Донбассе расстреляли грузовик с украинскими военными

В результате обстрела несколько украинских военных получили ранения. Инцидент произошел на границе Донецкой и Луганской областей за поселком Троицкое Попаснянского района. По сообщениям военных, обстрел велся с оккупированной территории, а именно – из реактивного противотанкового гранатомета.

По предварительным данным, оккупационные силы РФ попали противотанковой ракетой в припаркованный УРАЛ. В это время рядом и в самом грузовике находились военнослужащие, большинство из которых получили легкие ранения и контузию.

В то же время четверо бойцов находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. В штабе ООС подтвердили эту информацию.

"Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и они эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В США назвали дату выхода из ракетного договора

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля.

При этом, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова и дальше работать для спасения ракетного договора.

В РФ продлили арест всем задержанным украинским морякам

Суд в Москве на три месяца продлил арест четырем украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива. Накануне в закрытом режиме были рассмотрены ходатайства о продлении ареста 20 морякам.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением Лефортовского суда.

Депутаты в Британии не отправили правительство Мэй в отставку

Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй, который инициировала оппозиционная Лейбористская партия после провального голосования за соглашение о выходе из ЕС. 

За отставку правительства проголосовали 306 депутатов, против - 325.

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Лейбористская партия после вчерашнего провального голосования за соглашение о выходе из ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.

Выступление американской гимнастки покорило соцсети

На студенческом турнире по гимнастике Under Armour 2019 Collegiate Challenge американская гимнастка Кэтрин Охаши показала яркое выступление.

Охаши показывала номер под музыку Майкла Джексона. Выступление Кэтрин понравилось судьям, которые поставили ей высший балл.

Видео этого пируэта быстро разошлось в соцсети Twitter. Сейчас у видео более 37 миллионов просмотров, 164 тысячи репостов и 685 тысяч лайков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Донбасс, Мэй, Brexit, Буллинг, Итоги дня, Главные новости дня, Итоги 16 января, Главные новости 16 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
02 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
03 В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
04 "Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония
05 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
СМИ: ЕС готов отложить Brexit
СМИ: ЕС готов отложить Brexit
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рецепт дня: хризантема из лука в кляре
Рецепт дня: хризантема из лука в кляре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь