Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе и взрыв смертника

Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении административной ответственности за буллинг во время учебного процесса.

Данным законом буллинг (травля) определяется как деяние участников учебного процесса, которое заключается в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которое совершается в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, либо таковым в отношении других участников учебного процесса, вследствие чего пострадавшему нанесен психологический или физический ущерб.

Взрыв смертника в Сирии

Взрыв произошел в центре города Манбидж в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого на момент взрыва могли находиться по меньшей мере 15 американских военных.

Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Группа джихадистов ИГИЛ заявила, что один из ее членов взорвал жилет с взрывчаткой рядом с патрулем.

The video of the explosion the moment two US soldiers were killed and four more injured. 9 civilians killed. This is going to be a regular occurrence under #TurkishBackedTerrorism with thousands of jihadists allied with Turkey in #Manbij waiting to invade and massacre Kurds. pic.twitter.com/YSYa1qFRgI

— Dr. Hawzhin Azeez (@Dr_HawzhinAzeez) 16 января 2019 г.