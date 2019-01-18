Итоги 17 января: церковный и "антибандеровский" законы, новые монеты

Новости Украины: Верховная Рада утвердила правила перехода религиозных организаций в других приходы. Польский "антибандеровский закон" ждут изменения. Российская пропагандистка, которую выгнали из РФ, попала в СБУ. Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП. Такими были главные новости 17 января в Украине и мире

Рада утвердила правила перехода религиозных общин в другие приходы

В четверг, 17 января, Верховная Рада утвердила законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организаций". Свои голоса за законопроект отдали 229 народных депутатов. В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

В частности, одобренные изменения в закон определяют, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом. Решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав принимают на общем собрании религиозной общины – их могут созвать члены религиозной общины.

И без "нечистого" в Верховной Раде 17 января не обошлось. Так, при рассмотрении законопроекта о переходе религиозных общин спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал оппоблокивца Вадима Новинского "нечистью", когда тот подошел к президиуму.

Польский "антибандеровский закон" ждут изменения

Конституционный суд Польши наконец признал неконституционными положения обновленного Закона об Институте национальной памяти с определениями "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

Эти положения на просмотр еще в феврале 2018 года опротестовал президент Польши Дуда, однако Сейм и генеральный прокурор страны имеют другое мнение.

Однако судьи поддержали позицию президента Польши – они утверждают, что определение "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" являются неточными. Со своей стороны, это препятствует точному признанию запрещенного деяния и, таким образом, это нарушает конституционный принцип точности права.

Решение Конституционного трибунала Польши приветствовал Президент Украины Петр Порошенко.

"Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и искренне приветствую решение Трибунала. Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства",– написал глава государства в Facebook.

Пророссийскую пропагандистскую из Львова выдворили из РФ – ее ждет суд

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистскую Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории России. Туда любительница РФ сбежала в 2015 году из Львова.

Еще с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины.

Суд в Швейцарии отменил арест акций Газпрома

Суд швейцарского кантона Цуг отменил решения об обеспечительных мерах на акции российской компании Газпром в Северном потоке. Так, суд полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении санкций на акции Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования Газпрома к этим компаниям.

В то же время в Нафтогазе заявили, что акций просто не нашли, а вердикт суда подтверждает действительность решения арбитража и возможность принудительного изъятия акций Газпрома в случае их обнаружения.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в ДТП

Муж королевы Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла недалеко от имения Сандрингем, где герцог Филипп вместе с женой находятся с Рождества. Серьезных травм в ДТП никто не получил.

Рада подтвердила продление моратория на продажу земли

Верховная Рада Украины на заседании 17 января не поддержала постановления народных депутатов Алексея Мушака и Виктора Пинзеника об отмене результатов голосования за закон о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

НБУ выпустит монеты в 5 и 10 гривен

Национальный банк Украины выпустит в обращение монеты номиналами 5 и 10 гривен. Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"Денежный ряд, который представил Национальный банк в прошлом году, предусматривает постепенное введение в обращение монет номиналами 5 и 10 гривен", - сказал Смолий. По его словам, в этом году возможен выпуск монет номиналом 5 гривен, в то время как монета номиналом 10 гривен появится не ранее 2020 года.