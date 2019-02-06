Итоги 5 февраля: Супрун отстранили, ГПУ взялась за Медведчука, старт ВНО

Новости Украины: Суд отстранил от должности главу Минздрава Ульяну Супрун. ГПУ открыла уголовное производство против Виктора Медведчука. В Париже в жилом доме произошел пожар. В Украине началась регистрация на ВНО для абитуриентов Такими были главные новости вторника, 5 февраля, в Украине и мире.

Супрун – больше не возглавляет Минздрав

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Соответствующее решение принял судья суда Сергей Каракашьян.

Согласно постановлению суда, Супрун отстранили, так как она "выполняла обязанности министра здравоохранения с признаками очевидной противоправности" в течение более чем одного месяца после того, как она заняла эту должность (с 27 июля 2016 года).

Вместе с тем суд установил, что по истечении этого срока первый заместитель министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия главы Минздрава, которые ему предоставлены по поручению вышеупомянутого министра. По состоянию на время принятия решения по Супрун суд не получил доказательств относительно принятия такого распорядительного документа.

Добавим, что поддержку Ульяне Супрун уже выразили правительство во главе с Владимиром Гройсманом – они будут добиваться отмены решения об отстранении Супрун, а также президент Петр Порошенко.

"Как Президент комментировать решение суда по закону не имею права. Первая инстанция еще не подверглась судебной реформе. Хочу напомнить, что вопрос гражданства касается исключительной компетенции президента. Подчеркиваю: Ульяна Супрун – гражданка Украины согласно указу о предоставлении ей гражданства Украины, который я подписал", – заявил гарант.

Ульяна Супрун имеет право обжаловать решение в апелляционном суде в течение 15 дней.

Уголовное производство против Медведчука

Против кума Путина Виктора Медведчука Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство. Дело возбудили после соответствующего обращения народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

Производство открыли за то, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

"Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев–Донецк–Луганск–Москва",– объяснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В Генпрокуратуре отметили, согласно Конституции, Украина является унитарным государством. Кроме того, Россия, обеспечивая оккупационные администрации на Донбассе живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины.

Смертельный пожар в Париже

Под утро 5 февраля по Киеву в богатом районе Парижа в одном из многоэтажных домов 16 административного округа вспыхнул пожар. Пламя возникло в верхней части здания, на седьмом этаже, и очень быстро охватило остальные этажи. Жертвами огня стали по меньшей мере восемь человек, еще около 30 человек получили ранения.

Очевидцы трагедии рассказывают, что некоторые люди погибли во время пожара в своих квартирах от огня или задохнулись дымом. Часть жителей дома выходили на балконы и кричали о помощи, другие перелезали на крыши соседних домов, чтобы спастись.

Во время инцидента также шестеро пожарных получили ранения и ожоги. Однако им удалось спасти и вывести из огня более полусотни человек.

Мэр Парижа Анн Ильдаго объявила траур в городе из-за этой трагедии.

"Мои первые мысли с семьями погибших и пропавших без вести. Выражаю им свои искренние соболезнования... Я благодарна спасателям, которые всю ночь боролись с огнем, и снова рисковали своей жизнью, чтобы помочь парижанам. Без их мужества, преданности и профессионализма эта жертва была бы еще больше",– отметила она.

Прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что полицейские уже задержали женщину, которую подозревают в умышленном поджоге многоэтажки. Сейчас она находится под стражей. По данным французских СМИ, она страдает психическими расстройствами.

Мадуро заявил, что президентских выборов в Венесуэле не будет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства.

Он также подчеркнул, что некоторые европейские страны совершили ошибку, признав лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание абитуриентов

В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание для тех, кто хочет пройти тестирование в 2019 году для поступления в вузы. Она продлится с 5 февраля по 25 марта.