Скачать
Вторник, 05.03.2019
Донбасс: боевики обстреляли населенные пункты, погиб украинский военный
Донбасс: боевики обстреляли населенные пункты, погиб украинский военный
Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского, Трамп продлил антироссийские санкции и смерть вокалиста The Prodigy
Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского и смерть вокалиста The Prodigy
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского

Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского, Трамп продлил антироссийские санкции и смерть вокалиста The Prodigy

Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского, Трамп продлил антироссийские санкции и смерть вокалиста The Prodigy
08:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. США на год продлили срок действия российских санкций против России из-за агрессии в Украине. Вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство. Такими были главные новости понедельника, 4 марта.

Увольнение Гладковского

Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. Гладковский также снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Кроме того, глава государства призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".

Также, 4 марта детективы НАБУ и САП задержали 5 действующих и бывших служащих государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", среди которых и его директор. "Спецтехноэкспорт" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Гладковский прокомментировал дело, в котором фигурирует его сын

Всех подозревают в растрате средств госпредприятия на общую сумму свыше 55 миллионов гривен. Им инкриминируют служебный подлог и умышленную растрату имущества, которое было осуществлено с использованием служебного положения и по предварительному сговору. В итоге это стало причиной тяжелых последствий интересам государства.

Порошенко созывает заседание СНБО по реформированию Укроборонпрома

 Журналисты Bihus.info уже опубликовали вторую часть расследования о коррупционных схемах "Укроборонпрома". Они рассказали, как главный директор оборонного концерна Павел Букин и другие участники схем присвоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам. В частности, за детали заплатили 14 377 249, 99 миллионов гривен.

Транзит газа через Украину – Россия назвала условия

Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину и после 2019 года, но при определенных условиях. "Мы об условиях уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Продолжение антироссийских санкций США

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций. Их ввели в сентябре 2018 года из-за агрессивных действий России в Украине. Также будут продолжены санкции, введенные администрацией экс-президента Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют воровству ее активов",– отметили в Белом доме.

По мнению Трампа, все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года".

Кого касаются санкции?

Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине

По итогам января 2019 года размер средней заработной платы уменьшилась по сравнению с декабрем 2018 года на 12,8%, или на 1350 гривен – до 9 223 гривен в месяц.

Средняя номинальная заработная плата в январе 2019 г. составила 9 223 грн, что в 2,2 раза выше уровня “минималки”. По сравнению с январем 2018-го средняя номинальная зарплата увеличилась на 19,6%. В то же время индекс реальной заработной платы в январе 2019 г. относительно января 2018 г. составил 9,5%

Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Английский певец, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство на 50-м году жизни. Его 4 марта нашли мертвым в собственном доме в графстве Эссекс, что в Великобритании.

Кот Флинт стал настоящей легендой электронной музыки, рейва и альтернативного рока. Еще с 1990-х он прославился не только как исполнитель, но и танцор, выполняя сначала только роль танцовщика в группе The Prodigy. Уже в 1996 году он впервые спел в песне Firestarter, после чего и началась его успешная музыкальная карьера. С 1990 года по настоящее время он вместе с другими музыкантами выпустил несколько успешных хитов, а выдающиеся синглы группы знают все меломаны – Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire, Firestarter, Baby's got a Temper и тому подобное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Укроборонпром, The Prodigy, Итоги дня, Главные новости, Кит Флинт, Итоги 4 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
02 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
03 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
04 Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
05 Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости
Заболеваемость корью в Украине пошла на спад
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло
Рецепт дня: блины в горошек с соусом &quot;Коровка&quot;
Рецепт дня: блины в горошек с соусом "Коровка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь