Итоги 4 марта: Увольнение Гладковского, Трамп продлил антироссийские санкции и смерть вокалиста The Prodigy

Новости Украины: Президент подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. США на год продлили срок действия российских санкций против России из-за агрессии в Украине. Вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство. Такими были главные новости понедельника, 4 марта.

Увольнение Гладковского

Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. Гладковский также снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Кроме того, глава государства призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".

Также, 4 марта детективы НАБУ и САП задержали 5 действующих и бывших служащих государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", среди которых и его директор. "Спецтехноэкспорт" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Всех подозревают в растрате средств госпредприятия на общую сумму свыше 55 миллионов гривен. Им инкриминируют служебный подлог и умышленную растрату имущества, которое было осуществлено с использованием служебного положения и по предварительному сговору. В итоге это стало причиной тяжелых последствий интересам государства.

Журналисты Bihus.info уже опубликовали вторую часть расследования о коррупционных схемах "Укроборонпрома". Они рассказали, как главный директор оборонного концерна Павел Букин и другие участники схем присвоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам. В частности, за детали заплатили 14 377 249, 99 миллионов гривен.

Транзит газа через Украину – Россия назвала условия

Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину и после 2019 года, но при определенных условиях. "Мы об условиях уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Продолжение антироссийских санкций США

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций. Их ввели в сентябре 2018 года из-за агрессивных действий России в Украине. Также будут продолжены санкции, введенные администрацией экс-президента Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют воровству ее активов",– отметили в Белом доме.

По мнению Трампа, все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года".

Кого касаются санкции?

Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине

По итогам января 2019 года размер средней заработной платы уменьшилась по сравнению с декабрем 2018 года на 12,8%, или на 1350 гривен – до 9 223 гривен в месяц.

Средняя номинальная заработная плата в январе 2019 г. составила 9 223 грн, что в 2,2 раза выше уровня “минималки”. По сравнению с январем 2018-го средняя номинальная зарплата увеличилась на 19,6%. В то же время индекс реальной заработной платы в январе 2019 г. относительно января 2018 г. составил 9,5%

Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Английский певец, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство на 50-м году жизни. Его 4 марта нашли мертвым в собственном доме в графстве Эссекс, что в Великобритании.

Кот Флинт стал настоящей легендой электронной музыки, рейва и альтернативного рока. Еще с 1990-х он прославился не только как исполнитель, но и танцор, выполняя сначала только роль танцовщика в группе The Prodigy. Уже в 1996 году он впервые спел в песне Firestarter, после чего и началась его успешная музыкальная карьера. С 1990 года по настоящее время он вместе с другими музыкантами выпустил несколько успешных хитов, а выдающиеся синглы группы знают все меломаны – Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire, Firestarter, Baby's got a Temper и тому подобное.