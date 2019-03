Итоги 28 марта: Корабли НАТО в Одессе, заблокированный Львов и авария в Италии

В Черное море вошла группа кораблей НАТО

Два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО – фрегат королевских ВМС Канады Торонто и фрегат ВМС Испании Санта Мария вошли в Черное море. Также в воды Черного моря вошел эсминец ВМС Нидерландов Эвертсен. Эти корабли сопровождает турецкий фрегат Гелиболу.

Фрегаты "Санта Мария" и "Торонто" проведут в Одессе несколько дней, и в понедельник одесситы смогут на них попасть. Канадский фрегат будет открыт для посещения с 13 до 17 часов, а испанский — с 16 до 19.

После посещения Одессы корабли примут участие в учениях типа PASSEX совместно с кораблями ВМСУ.

Заблокированный Львов

Из-за визита во Львов Президента Украины Петра Порошенко город превратился в один сплошной затор, а еще на улицах было много полицейских авто. Кроме обычных патрульных автомобилей, в центре Львова зафиксировали микроавтобусы Volkswagen Crafter, которые использует спецподразделение ТОР, а также военные грузовики.

Среди бойцов ТОРа есть не только местные, но и спецназовцы из других областей, в частности с Ровенщины.

Кроме того, до приезда Порошенко в центре Львова перекрыли движение четырех троллейбусных маршрутов. Так, в центр не ездили троллейбусы №2, №9, №12, №13.

Отметим, что действующий президент приехал во Львов в рамках своего предвыборного тура по Украине. Активисты "Нацкорпуса" снова приготовились к "встрече" и организовали в центре города очередную масштабную акцию с требованием наказать виновных в хищениях в оборонке, однако периметр окружил плотный кордон полиции.

Активисты вновь подчеркивают, что их акция является "вполне мирной", однако к месту выступления гаранта правоохранители колонну так и не допустили.

После переговоров с представителями полиции участникам таки не удалось попасть к сцене: они решили проводить свою акцию на проспекте Свободы перед ней. Организаторы акции выступали параллельно с Порошенко, а участники скандировали "Где отрубленные руки?" и "Свинарчуков за решетку".

Последствия взрывов в Кропивницком

В сети публикуют фото с автостоянки в Кропивницком, где вечером 27 марта прозвучали несколько взрывов и возник крупный пожар. Вследствие него четыре человека получили ожоги и ранения и были госпитализированы.

Так, на фото, которые появились утром 28 марта видно, что парковка превратилась в большое пепелище. От автомобилей осталась лишь груда обгоревшего металлолома.

Огонь также сильно повредил несколько автомобилей, припаркованных рядом с автостоянкой.

Кстати, в прокуратуре говорят, что инцидент произошел на прилегающей к газовой заправке территории и не связан с ее деятельностью. Масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности при перевозке и перекачке газа между автоцистернами. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия и все причины.

Кроме фотографий пожарища, в сеть попали снимки спасателей, которые делали все возможное, чтобы потушить огонь и не дать ему распространиться.

В частности, в соцсетях распространили фотографии Константина Назаренко и Ярослава Жаботинского. Ярослав Жаботинский – 29-летний старший лейтенант, а Константин Назаренко – 45-летний подполковник. Оба получили ожоги первой и второй степеней тяжести и находятся в состоянии средней тяжести в больнице.

В Украине разработали электромагнитное оружие

Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.

Об этом сообщает на своем сайте государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром".

Как отмечается, создание такой техники стало возможным благодаря привлечению иностранных инвестиций. Учитывая высокую наукоемкость и значительные финансовые затраты, которые требовались для проведения разработки нового типа оружия, "Спецтехноэкспорт" в 2014-2015 годах провел работу по поиску иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинскую разработку, и заключил договоренность с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.

На президентские выборы намерены прийти 85% украинцев

Подавляющее большинство украинцев - 85% намерены принять участие в выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта. Результаты этого исследования представлены на пресс-конференции в Укринформе.

"Подавляющее большинство граждан (85%) намерены принять участие в выборах Президента Украины: 62% в этом уверены и еще 23% примут участие "скорее всего", - сообщили авторы опроса.

На севере Италии столкнулись два поезда

В Италии в провинции Комо на станции Инвериго столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по меньшей мере 50 человек. Большего числа пострадавших удалось избежать, потому что поезда столкнулись на низкой скорости.

Причиной аварии стало отправление одного из поездов со станции Инвериго на "красный" сигнал семафора. В то же время машинист вовремя заметил поезд, следовавший навстречу, и резко затормозил. В результате столкновения пассажиры получили легкие травмы.

Альянс оставил Столтенберга генсеком НАТО

Члены Североатлантического альянса в четверг приняли решение продлить мандат действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщили в НАТО, передает корреспондент.

Honoured by the decision by the #NATO Allies to extend my term as Secretary General until 30 September 2022. Together we will continue to adapt & modernise our Alliance to keep it fit for the future: https://t.co/ybBwSDOy6z pic.twitter.com/K5CIiqRYjl

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 28 марта 2019 г.