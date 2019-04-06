Итоги дня 5 апреля: анализы Порошенко\Зеленский, все протоколы ЦИК, процедура выдачи прав

Новости Украины: Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы. ЦИК приняла все протоколы от 199 окружных участков. Изменена процедура выдачи водительских прав.

Эпопея с анализами кандидатов

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский в пятницу утром сдал анализ на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя, для этого он прибыл в одну из частных клиник Киева. После процедуры кандидат сообщил журналистам, что через три дня будет готов результат, и пообещал его всем показать.

Его оппонент кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко также сдал анализы на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя, но в медицинском центре НСК «Олимпийский», где и будут проводиться дебаты.

В свою очередь экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил помощь кандидатам в президенты Украины в прохождении допинг-тестов, выступив с предложением к кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA).

По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, ни какого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

В штабе кандидата в президента Петра Порошенко не верят в достоверность результатов анализов их оппонента Владимира Зеленского, требуют анализа волос.

Напоследок украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

Все протоколы ЦИК

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования от всех 199 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов.

Отмечается, что Центризбирком также объявил протокол об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа.

Правила выдачи водительских прав

В Украине произошли изменения в процедуре выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол.