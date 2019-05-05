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Итоги 4 мая: Зеленский встретился с главами фракций, дата инаугурации и перемены в Нацсовете

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Итоги 4 мая: Зеленский встретился с главами фракций, дата инаугурации и перемены в Нацсовете
08:12 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Владимир Зеленский встретился с руководителями фракций парламента. Неизвестные жестоко избили журналиста в центре Черкасс, он в коме. Глава Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Радикалы из Сектора Газа выпустили 250 ракет, Израиль в ответ поразил 120 целей Такими были главные новости субботы, 4 мая, в Украине и мире.

Первая встреча Зеленского с руководители фракций

Будущий гарант провел встречу с руководителями парламентского процесса в Украине и спикером Верховной Рады Андрем Парубием. Говорили больше об инаугурации – ее дата стала основной темой встречи. Владимир Зеленский отметил – предлагает 19 мая. При этом отметил – именно с темы инаугурации начнутся все остальные.

"Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить",– сказал Зеленский перед заседанием.

После разговора Зеленский объяснил – обсуждались разные даты, поскольку "есть разные мнения у лидеров фракций". И попутно вспомнил – на инаугурацию приедут "иностранные гости".

Зеленский написал официальное письмо Парубию: просит провести инаугурацию 19 мая

"Я объяснил, что нам надо определяться с датой, потому что есть контакт с иностранными гостями, которым также надо понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня", – сказал он после заседания.

 В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским на 19 мая 2019 года. Документ 3 мая зарегистрировал народный депутат Сергей Мищенко.

Неизвестные жестоко избили украинского журналиста в Черкассах

На данный момент журналист-расследователь Вадим Комаров в коме. По информации полиции, инцидент произошел около 9 утра в центре города. Неизвестный напал на журналиста, избил его и скрылся. В полиции сообщили, что Комаров был без сознания, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что пострадавший шел по улице, когда на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес пострадавшему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности нападавшего и его задержанию.

Артеменко подал в отставку

Глава Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Его он возглавлял с 2014 года. Артеменко в своем заявлении сообщил, что срок его полномочий, как члена Национального совета, завершается в июле. Однако, он принял решение уйти с должности на два месяца раньше.

"Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу",– сказал Артеменко.

Президент Петр Порошенко уже уволил Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета. Соответствующий указ от 4 мая появился на его официальном сайте.

 Зеленский прокомментировал роспуск Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить в возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах, так как он еще не вступил в свои полномочия.  

"Рано об этом (о роспуске парламента – ред.) говорить – еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", – сказал Зеленский после встречи с лидерами фракций Верховной Рады.

Также стало известно, что на этой встрече не было глав фракций парламентского большинства Блок Петра Порошенко Артура Герасимова и Народного фронта Максима Бурбака. В связи с этим Зеленский сказал, что возможно у них были на то какие-то причины, но при этом отметил, что это не вопрос отношения лично к нему, а вопрос уважения к народу Украины, который выбрал нового президента.

Из Сектора Газа выпустили 250 ракет, Израиль в ответ поразил 120 целей

Из Сектора Газа выпустили в субботу более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

Массированный обмен ударами прервал почти месячный период относительного затишья, сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что из 250 ракет десятки были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", 70 процентов снарядов разорвались в незаселенной местности. Однако несколько ракет попали в жилые дома в израильских городах. В результате обстрела осколочные ранения получили двое израильтян, еще десятки человек получили травмы при эвакуации в бомбоубежища.

В Таиланде короновали нового монарха Раму Х

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) после длительных приготовлений и проведения ряда обрядов был официально коронован.

Во время третьего и последнего обряда церемонии коронации Рама Х надел на голову Великую корону победы весом 7,3 кг. Затем ему вручили королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти. Вместе с коронацией Рамы Х также прошло помазание на королевский титул королевы Сутхиды.

Затем он отправится в храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя королевским покровителем буддизма в Таиланде. Завершится день церемонией принятия королевской резиденции в Чакрабат Биман. Суть ритуала заключается в символическом заселении в жилье.

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Черкассы, Инаугурация, Журналист, Владимир Зеленский, Итоги дня, Главные новости, Итоги 4 мая, Главные новости 4 мая.
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