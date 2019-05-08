Итоги 7 мая: Глава Антикоррупционного суда и майский снег

Новости Украины: Председателем Антикоррупционного суда в Украине избрали Елену Танасевич. Россия хочет упростить выдачу разрешений на проживание украинцам. Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова. В США опубликовали обновленный "российский" доклад Мюллера. В РФ хотят упростить временное проживание для украинцев. В городе Марганец на Днепропетровщине взорвалась граната. Посреди мая Карпаты снова засыпало снегом. Такими были главные новости вторника, 7 мая, в Украине и мире.

Глава Антикоррупционного суда

Председателем Антикоррупционного суда избрали 37-летнюю Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.

Судьи не смогли избрать председателя суда с первого раза. С третьего раза Танасевич поддержали 23 судей Высшего антикоррупционного суда из 38-ми.

Кто такая Елена Танасевич? Ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Танасевич показала лучшие баллы на отборе в Антикоррупционный суд. Она окончила харьковскую Юридическую академию, а присягу судьи составила в 2012 году. Ее муж Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. Семья имеет в городе квартиру и семь земельных участков. За 2018 год судья заработала 220 тысяч гривен, а ее муж – 1 миллион.

Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, который обнародовали эксперты Фонда DEJURE.

Заместителем председателя суда избрали Евгения Крука. Он обошел в голосовании Виктора Маслова. За Крука проголосовали 22 человека, а за Маслова проголосовали 12 судей, еще 4 воздержались.

Кроме того, собрание судей Высшего антикоррупционного суда утвердило шесть следственных судей. В частности, следственными судьями стали Андрей Бицюк, Владимир Вороньков, Вера Михайленко, Наталия Мовчан, Оксана Олийнык и Ольга Саландяк.

Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября 2019 года. Для работы Антикоррупционного суда Кабмин выделил два помещения в Киеве, но здания нуждаются в реконструкции. Временно суд размещается в помещении Печерского райсуда столицы на улицах Крещатик и Гайцана.

Порошенко уволил командующего Нацгвардии

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности генерала-лейтенанта Николая Балана. Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте главы государства.

В свою очередь Юрий Аллеров подчеркнул, что решение об увольнении было его инициативой. Накануне он написал заявление об отставке.

"Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он (Петр Порошенко – ред.) ее удовлетворил",– сказал Аллеров.

Аллеров добавил, что готов продолжать работать на этой должности, если его назначит Владимир Зеленский. Однако сейчас он будет уволен по закону.

В США опубликовали обновленный "российский" доклад Мюллера

Министерство юстиции США опубликовало новую версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. В новом документе значительная часть текста, по-видимому, содержащая засекреченные данные, прикрыта черным фоном.

Отмечается, что в новой версии доклада Мюллера Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы в предыдущей версии. В большинстве случаев речь идет о том, что засекреченная информация имеет отношение к расследованию, которое еще продолжается, и поэтому не может быть обнародована.

В РФ хотят упростить временное проживание для украинцев

Правительство РФ рассмотрит законопроект, который призван упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории страны-агрессора.

Кто сможет получить вид на жительство в РФ без разрешения на временное проживание?

Люди, родившиеся на территории РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) и имевшие советское гражданство;

Люди, которые были депортированы с территории Крымской АССР (Автономной Советской Социалистической Республики), и их родственники по прямой линии;

Рожденные в РФ дети, усыновленные иностранцами;

Высококвалифицированные специалисты и тому подобное.

Поэтому, эта норма закона будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, также будет сокращен срок рассмотрения заявлений на временное проживание и вида на жительство с 6 до 4 месяцев.

Порошенко не явился на допрос в ГПУ

Президент Петр Порошенко не пришел на допрос о преступлениях против Майдана в Генеральную прокуратуру, потому что в это время принимал присягу у новых членов Верховного Суда Украины.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк пригрозил президенту штрафом за повторную неявку, а после окончания президентских полномочий - силовым приводом.

На Днепропетровщине взорвалась граната

В городе Марганец взорвалась граната. Вследствие этого один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Взрыв произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова. В результате взрыва погиб мужчина 1981 года рождения. Им оказался подозреваемый в торговле оружием. Мужчину пытались задержать полицейские, но во время задержания он взорвал гранату и сразу погиб.

Среди пострадавших – 3 мужчины и 2 женщины 63-х и 65 лет. Их с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу.

Снег в мае

Посреди мая Карпаты снова засыпало снегом. В частности, он выпал на Прикарпатье в Верховинском районе. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В Карпатах синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе до 0...-3 градусов, что может вызвать скользкость на дорогах. Видимость на автодорогах может быть ограничена. От сильных порывов ветра возможно падение деревьев и электроопор на проезжие части дорог.

Видео, на котором видно, как Карпаты засыпает снегом опубликовал на своей Facebook-странице Иван Шкиндюк.

"Утро 7 мая 2019, Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не жил в горах, не поймет",– отметил он в заметке к видео.

В соцсетях украинцы тоже делятся неожиданным появлением снега в мае.