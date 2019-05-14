Главные новости 13 мая: 10 лет "Восточному Партнерству", вопрос "Минского формата" и Порошенко в Брюсселе

Новости Украины: В Брюсселе состоялись торжественные мероприятия по поводу десятилетия "Восточного Партнерства". Климкин допустил выход Украины с "Минского формата". Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО. Такими были главные новости понедельника, 13 мая, в Украине и мире.

10 лет "Восточному партнерству"

ЕС и шесть стран-партнеров отмечают десятилетие Восточного партнерства. В связи с этим на 13 и 14 мая запланированы торжественные мероприятия с участием министров ЕС и представителей Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси и Республики Молдова.

По итогу 13 мая председательства этой встречи министерского уровня обнародовали совместную резолюцию, в которой напомнили, что 10 лет назад ЕС и шесть стран-партнеров во время саммита в Праге согласились укрепить связи путем организации стратегического партнерства.

Результатом этого решения стало учреждение Европейской политики соседства, в дополнение к двусторонним отношениям между ЕС и каждой из стран-партнеров. Такие общие усилия позволили укрепить благосостояние и безопасность всего региона и приблизить страны-партнеры к Европейскому Союзу на пользу всем сторонам.

Участвовавший в мероприятиях, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о главных приоритетах нашей страны в рамках данной программы.

"Развитие усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами "Восточное партнерство+", законодательная аппроксимация, снижение тарифов на роуминг между ЕС и странами "Восточного партнерства", открытие Европейской Школы ВП в Украине и углубление сотрудничества в сфере безопасности - являются приоритетами Украины в рамках ВП", - сообщила в понедельник вечером пресс-служба МИД Украины.

П.Климкин также встретился с министрами иностранных дел Германии, Хорватии, Эстонии, Болгарии и Кипра.

Украина может отказаться от выполнения своих обязательств в рамках "Минского формата"

Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если будут сняты санкции с РФ в Совете Европы.

"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ – Ред.). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал Павел Климкин журналистам в Брюсселе в понедельник.

Также Климкин ответил на вопросы о реакции украинской стороны на выдачу российский паспортов на территории ОРДЛО.

"На самом деле будет несколько сюрпризов... Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные с последующей переписью (населения). То есть очень-очень многое", - сказал министр, добавив, что "сюрпризы" будут обнародованы позже.

Как известно, ЕС о планах по ужесточению санкционных мер на Россию не заявлял.

Однако Высокий представитель ЕС Федерика Могерини уверена, что определенные шаги будут в дальнейшем предприняты.

"Мы обсуждали этот вопрос (о реакции на раздачу российских паспортов) не только в рамках встречи Восточного партнерства, но также среди министров во время Совета ЕС. Я уверена, что будут следующие шаги по этой проблеме в течение следующих недель", - отметила Могерини.

Встерча Порошенко и Столтенберга

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина готова уже сегодня приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

Помимо встречи с Столтенбергом, Порошенко в Брюсселе провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и наградил его орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Позже действующий президент Украины ответил на вопросы журналистов о дате инаугурации Владимира Зеленского и о роспуске Верховной Рады.