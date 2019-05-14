Скачать
Вторник, 14.05.2019
Порошенко уверен, что трибунал поможет освободить пленных моряков
Порошенко уверен, что трибунал поможет освободить пленных моряков
Арьев сообщил, что КСУ может отменить закон о люстрации
Арьев сообщил, что КСУ может отменить закон о люстрации
Супряга покинет Динамо
Супряга покинет Динамо
Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника
Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника

Главные новости 13 мая: 10 лет "Восточному Партнерству", вопрос "Минского формата" и Порошенко в Брюсселе

Главные новости 13 мая: 10 лет "Восточному Партнерству", вопрос "Минского формата" и Порошенко в Брюсселе
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Брюсселе состоялись торжественные мероприятия по поводу десятилетия "Восточного Партнерства". Климкин допустил выход Украины с "Минского формата". Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО. Такими были главные новости понедельника, 13 мая, в Украине и мире.

10 лет "Восточному партнерству"

ЕС и шесть стран-партнеров отмечают десятилетие Восточного партнерства. В связи с этим на 13 и 14 мая запланированы торжественные мероприятия с участием министров ЕС и представителей Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси и Республики Молдова. 

По итогу 13 мая председательства этой встречи министерского уровня обнародовали совместную резолюцию, в которой напомнили, что 10 лет назад ЕС и шесть стран-партнеров во время саммита в Праге согласились укрепить связи путем организации стратегического партнерства.

Результатом этого решения стало учреждение Европейской политики соседства, в дополнение к двусторонним отношениям между ЕС и каждой из стран-партнеров. Такие общие усилия позволили укрепить благосостояние и безопасность всего региона и приблизить страны-партнеры к Европейскому Союзу на пользу всем сторонам.

Участвовавший в мероприятиях, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о главных приоритетах нашей страны в рамках данной программы

"Развитие усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами "Восточное партнерство+", законодательная аппроксимация, снижение тарифов на роуминг между ЕС и странами "Восточного партнерства", открытие Европейской Школы ВП в Украине и углубление сотрудничества в сфере безопасности - являются приоритетами Украины в рамках ВП", - сообщила в понедельник вечером пресс-служба МИД Украины.

П.Климкин также встретился с министрами иностранных дел Германии, Хорватии, Эстонии, Болгарии и Кипра. 

Украина может отказаться от выполнения своих обязательств в рамках "Минского формата"

Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если будут сняты санкции с РФ в Совете Европы.

"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ – Ред.). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал Павел Климкин журналистам в Брюсселе в понедельник.

Также Климкин ответил на вопросы о реакции украинской стороны на выдачу российский паспортов на территории ОРДЛО

"На самом деле будет несколько сюрпризов... Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные с последующей переписью (населения). То есть очень-очень многое", - сказал министр, добавив, что "сюрпризы" будут обнародованы позже.

Как известно, ЕС о планах по ужесточению санкционных мер на Россию не заявлял.

Однако Высокий представитель ЕС Федерика Могерини уверена, что определенные шаги будут в дальнейшем предприняты.

"Мы обсуждали этот вопрос (о реакции на раздачу российских паспортов) не только в рамках встречи Восточного партнерства, но также среди министров во время Совета ЕС. Я уверена, что будут следующие шаги по этой проблеме в течение следующих недель", - отметила Могерини.

Встерча Порошенко и Столтенберга 

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина готова уже сегодня приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

 

Помимо встречи с Столтенбергом, Порошенко в Брюсселе провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и наградил его орденом князя Ярослава Мудрого I степени.   

Позже действующий президент Украины ответил на вопросы журналистов о дате инаугурации Владимира Зеленского и о роспуске Верховной Рады.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, НАТО, Брюссель, Восточное Партнерство, Йенс Столтенберг, Петр Порошенко, Дональд Туск, Павел Климкин, Федерика Могерини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Туск и Юнкер награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени
02 Разумков: Зеленский узнал о скандале с адвокатом Трампа из СМИ
03 Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
04 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
05 Смелый "наряд": Настя Каменских поделилась эффектным снимком в белье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главные новости 13 мая: 10 лет &quot;Восточному Партнерству&quot;, вопрос &quot;Минского формата&quot; и Порошенко в Брюсселе
Главные новости 13 мая
Прогноз погоды на 14 мая: Ожидается облачная и дождливая погода
Прогноз погоды на 14 мая
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: блинный торт с курицей и сливочным сыром
Рецепт дня: блинный торт с курицей и сливочным сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь