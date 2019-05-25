Итоги 24 мая: заседание Синода ПЦУ, Замана на свободе, дешевый газ, выборы, Гройсман

Новости Украины: Экстренное заседание синода ПЦУ о конфликте с Филаретом. Генерал времен Януковича Замана освобожден из-под стражи. Новые и более низкие цены на газ. Стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Раду. Гройсман анонсировал создание своей политсилы.

Внеочередной Священный синод ПЦУ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на 24 мая созвал Священный синод Православной церкви Украины.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

Под Софийским собором, на территории которого в Доме митрополита прошло заседание Синода Православной церкви Украины, собралась акция в поддержку почетного патриарха Филарета.

На акцию собралось несколько сотен человек, преимущественно пожилых, называющих себя прихожанами УПЦ КП. Они скандируют "Филарет" и держат плакаты с надписями: "Руки прочь от Филарета", "Филарет - наш патриарх", "Епифаний, деньги не все решают", "Епифаний, не разрушай церковь", "Филарет, мы за тебя».

На заседании Синода священникам запретили выдвигаться на выборах в Раду.

"Также по решению Синода, который запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сану - особенно это касается выборов в ВР Украины. Священнослужители не имеют права принимать непосредственное участие, быть кандидатами - но только на местном уровне по благословению того или иного архиерея, священнослужитель имеет право принять участие в выборах в городской, поселковой или территориальной общины, может занимать по благословению архиерея только ту должность, которая не является должностью постоянной", - сказал Епифаний.

Кроме этого, священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) констатировал, что УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных решать все вопросы, "избегая разжигания вражды и противостояния".

Епіфаній про поведінку Філарета pic.twitter.com/qRNBjAT6dR — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 24 мая 2019 г.

Синод также выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов.

Согласно пресс-релизу, обнародованному по итогам Священного синода в пятницу, предусмотрено в течение месяца завершить регистрацию уставов управлений УПЦ (ПЦУ).

Экс-начгенштаба ВСУ Замана на свободе: его подозревают в госизмене

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, обвиняемого в государственной измене.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала!!!", - говорится в сообщении.

Замана занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014). В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Новые цены на газ для промышленности

Украинской промышленности в НАК “Нафтогазе” предлагают новые цены на газ на июнь 2019 года, которые ниже майских на 7,6-7,9%..

Промышленным потребителям и другим субъектам хозяйствования предлагаются новые цены на природный газ, которые вступят в силу с 1 июня 2019 года. Дифференцированные в зависимости от объемов покупки и условий оплаты цены за газ будут установлены на уровне от 5800 до 6423 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку по ГТС).

В компании отметили, что установленные предложения цен на газ были снижены на 7,6-7,9% от показателей в мае.

Начался избирательный процесс

24 мая в Украине начинается избирательный процесс досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

Роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований, полагает первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ),

Удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского как роспуск Верховной Рады, будут создавать дополнительное давление на ситуацию.

Центральная избирательная комиссия в пятницу обнародовала размеры денежного залога для кандидатов в Верховную Раду и открыла счет для зачисления этих средств.

В частности отмечается, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысячи гривень.

Также сообщается, что для кандидатов в одномандатном округе размер денежного залога составляет 41 тысячу 730 гривень.

Как отметил юрист Института массовой информации Али Сафаров, в субботу, 25 мая, - последний день, когда средства массовой информации, планирующие размещать предвыборную агитацию, должны опубликовать в печатных изданиях расценки стоимости единицы эфирного времени или печатной площади такого размещения.

Гройсман с "Украинской стратегией" идет на выборы

Премьер-министр Владимир Гройсман, который подал в отставку, анонсировал создание своей политической силы "Украинская стратегия".

Глава правительства отметил, что в числе реформ, которые надо продолжить и завершить - реформа медицины, дальнейшие изменения в пенсионной системе и остальные новации, которые были начаты за последние три года.